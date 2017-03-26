Kasulidis yarın Kocias ile görüşecek

Rum Hükümeti Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos ile Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in, dün Güney Kıbrıs’ta kutlanan 25 Mart yıldönümü vesilesiyle, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundukları haber verildİ...

Alithia gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos açıklamasında, Rum Yönetimi’nin, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki egemenlik haklarını icra etme konusunda kararlı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Papadopulos açıklamasında, “eğer Türkiye, Kıbrıslı Türkler için üzüntü duyuyor ve onlar için endişeleniyorsa, Türk işgalinin kurbanı olan Kıbrıslı Türklerin de, hak ettikleri şeyden faydalanmaları için, müzakere masasında hemfikir olmak ve Kıbrıs sorununu çözmekle iyi yapacağı” iddiasında bulundu.

Rum muhalefet partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şantajına boyun eğdiği ve belki de müzakerelerin bu yüzden yeniden başlayacağına” dair eleştirilerini de yorumlayan Papadopulos, Anastasiadis’in herhangi bir şantaja boyun eğmediğini söyledi.

Anastasiadis’in Meclis’teki işbirlikleriyle herhangi bir ilgisi bulunmadığını dile getiren Papadopulos, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum lider Anastasiadis’le şimdilik yalnızca sosyal içerikli bir etkinlikte buluşmaya yönelik isteğini ifade ettiğini ve bundan sonrasını göreceklerini ifade etti.

Papadopulos sözlerini, “Eğer Sayın Akıncı, müzakere masasından ayrılmasının genel olarak Kıbrıs’a ve Kıbrıs Türk toplumuna da verdiği zararı anlıyor (ki yokluğunun gerçek nedeni de referandum dolayısıyla Türkiye içerisindeki çıkarlara da hizmet etmektir) ve eğer aklında bunun olmadığını göstermek için referandumdan hemen önce masaya gelmesi gerektiğini düşünüyorsa, bu kendi meselesidir. Biz kendisini, ayrıldığı müzakere masasında bekliyoruz” şeklinde sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “müzakere masasına dönmek için, DİSİ’nin ortaya koyduğu değişiklik yasa önerisinin oylanmasını önkoşul olarak ortaya koyduğu” iddiasını da yorumlaması istenen Papadopulos, bunun önkoşul meselesi olmadığına, ayrıca kendisinin ne DİSİ’nin, ne Meclis’in, ne de herhangi bir partinin sözcüsü olmadığına işaret etti.

DİSİ’nin, konunun ortaya çıktığı ilk günden bu yana, bu taktiğin değişmesi konusunu ortaya koyacağını söylediğini ifade eden Papadopulos, DİSİ’nin bunu en baştan söylediğini ve bunu pratikte de uyguladığını dile getirdi.

Hükümetin, Türkiye’nin, Rum tarafının sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”yle (MEB) ilgili “tehditlere” başvurmasını üzüntüyle karşıladığını da yazan gazete, Rum Hükümeti Sözcü Vekili Viktoras Papadoulos’un, Türkiye’nin enerji alanında atılan bütün adımlarla ilgili olarak sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısında her zaman bu tavrı sergilediğini iddia etti.

Kendilerinin, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarını, kararlı, soğukkanlı ve özgüvenle icra etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Papadopulos, herhangi üçüncü bir tarafın, Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku’ndan kaynaklanan bu egemenlik haklarını nasıl icra edecekleri konusunda, kendilerine yol gösteremeyeceğini öne sürdü.

Simerini gazetesi ise haberinde, Rum hükümetinin sözde MEB’de sondajların başlayacağı Haziran ayında, sıcak bir olay yaşanması ihtimali konusunda endişeli olmadığı mesajını gönderdiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos konuyla ilgili açıklamasında, korku etkisinde faaliyette bulunmadıklarını, gereken tüm önlemleri aldıklarını ve herhangi bir meydan okumayla baş etmeye hazır olduklarını söyledi.

Daha önce attıkları adımlarda da, meydan okumalarla etkili bir şekilde başa çıktıklarını öne süren Papadopulos, Türkiye’nin aklında, bu kez de herhangi bir meydan okuma varsa, bunun da göğüsleneceğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın “Kıbrıslı Türklerin de bu ülkenin vatandaşı olduğu” açıklamasını da yorumlayan Papadopulos, “Kıbrıs sorunu çözüldüğü takdirde, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs MEB’indeki bulgularla ilgili güvenceye alınacağı yöntemleri ve niyeti tekrar tekrar dile getiren kişinin de” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olduğuna işaret etti.

Papadopulos, Hellenizmin birleşmiş olması durumunda, birçok şeyi başarabileceğini de sözlerine ekledi.

KASULİDİS

Alithia gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise Kıbrıs konulu açıklamasında, Türkiye’deki referandumun sonucunun olumlu olması durumunda, Türkiye’nin güvenlik konusundaki tutumunun da belki daha uzlaşmacı olabileceğini öne sürdü.

Müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki soruya yanıtında ise Kasulidis, ilk önce BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin liderlerle temaslarda bulunması gerektiğini ve BM’nin de liderlerin kararının ne olduğunu açıklayacağını ifade etti.

Kasulidis, “Bu hususta şu an kesin olan bir şey yok” ifadesini de kullandı.

Müzakerelerin Türkiye’deki referandumdan önce başlamasının mümkün olup olmadığı veya bunun daha sonraya mı havale edildiği sorusuna karşılık ise Kasulidis “Hayır, eğer program izin verirse daha önce olması muhtemeldir” yanıtını verdi.

Bundan önce bir veya iki görüşme olmasının, herhangi bir anlama gelmediğini, çünkü esaslı kararların referandumun ardından ortaya çıkacağını öne süren Kasulidis, referandumdan sonra Türkiye’nin tutumunun değişip değişmeyeceği konusundaki soruya karşılık ise “ilk değerlendirmesinin, Türkiye’nin tavrının ne olacağını bilmedikleri şeklinde olduğu” yanıtını verdi.

Kasulidis ikinci olarak ise, “sonuca bağlı olarak, büyük olasılıkla Türkiye’nin tutumunun farklı olacağına inandığını” söyledi.

25 Mart etkinlikleri dolayısıyla Rum kesiminde bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile yarın yapacakları görüşmenin gündemi ve “uluslararası konferansın devamına hazırlık yapmaları için kendilerine fırsat verilip verilmeyeceği” sorusuna karşılık da Kasulidis, yarınki görüşmelerinde ele alacakları büyük bir konu listesi bulunduğunu ifade etti.

Kasulidis, “konferansla ilgili konuşmak için çok erken olduğuna” da işaret etti.

Rum sözde MEB’indeki faaliyetler ve Rum hükümetinin herhangi bir faaliyeti geciktirip geciktirmeyeceği sorusuna ise Kasulidis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili açıklamasını anımsattı ve bu tezde ısrarcı olduklarını belirtti.

Kasulidis, çözüm istediğini ve çözüm için işbirliğinde bulunabileceğini ilan eden bir ülkenin, tehditlere başvurmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

Haravgi’de yer alan habere göre ise Kasulidis, “gerginlik yaratacak her şeyin kendilerini endişelendirdiğini, ancak bir şey kendilerini endişelendiriyor diye, enerji konularındaki planlamalarını değiştiremeyeceklerini” söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis de, 25 Mart dolayısıyla dün Lefkoşa’nın güneyinde öğrencilerin yaptığı resmi geçitten sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, müzakerelerin yeniden başlama çabalarını kolaylaştırmak yerine, zorlaştıran açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

Gazeteye göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, (DİSİ’nin okullardaki kutlamalarla ilgili yasa değişikliği önerisini kastederek) “önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi’nde, 1974’ten bu yana Kıbrıs Hellenizminin en büyük anlarından birine şahit olacaklarını” ileri sürdü.

25 MART TÖRENLERLE KUTLANDI

Fileleftheros ise haberinde, Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazandığı tarih olan 25 Mart 1821’in yıldönümü dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki bütün şehirlerde dün törenler düzenlendiğini haber verdi.

Törenlere katılmak amacıyla Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın da Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu yazan gazete, Kocias’ın Güney Lefkoşa’daki geçit töreninde hazır bulunduğunu, öte yandan yurtdışında olan Rum lider Anastasiadis’i ise törende Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in temsil ettiğini kaydetti.

Gazeteye göre açıklamasında, Güney Lefkoşa’da yapılan geçit töreniyle ilgili duygulandığını dile getiren Kocias, “Kıbrıs’ın” çok kıymetli olduğunu ve bunu koruyup güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Gazeteye göre Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise konuşmasında, Kıbrıs sorununun çözümünün, uluslararası hukuk ilkeleri, BM sözleşmeleri, AB ilkeleri aynı zamanda Avrupa müktesebatına tabi olması gerektiğini kaydetti.

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi İlias Fotopulos ise gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs sorununun çözümünün, Yunan dış politikasının başlıca öncelik konusu olduğunu ifade etti.