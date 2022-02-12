Kasulidis’in GYÖ Odaklı Temas Maratonu

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kapalı Maraş’a karşılık Ercan Hava Limanı ve Mağusa Limanı’nın “açma” “Güven Yaratıcı Önlem” (GYÖ) teklifi özelinde “maraton temaslar” gerçekleştiriyor.

Kasulidis’in bu “maratonu” Güney Kıbrıs’ı yarın ziyaret edecek Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Farhan Al Saud ve üç günlük ziyaretine pazartesi günü başlayacak Birleşik Krallık Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle ile devam edeceği bildirildi.

Fileleftheros, “Gündemde İkili İlişkiler, GYÖ ve Bölgesel Gelişmeler… Yoannis Kasulidis Yabancı Diplomatlarla Temas Maratonuna Devam Ediyor” başlıklı haberinde, Kasulidis’in ikili ilişkiler, GYÖ ve bölgesel gelişmeler gündemiyle dün Lübnan Büyükelçisi Claude El Hajal, Avusturya Büyükelçisi Dorothea Auer, Polonya Büyükelçisi Lichnerowicz-Augustyn ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Fahran Al Saud’un yarınki ziyaretine büyük önem veriyor. Suudi prensin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Kasulidis’le yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesindeki gelişmeler ele alınacak.

Gazete Birleşik Krallık Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’ün de Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun daveti üzerine gerçekleştireceği 3 günlük ziyaret için 14 Şubat Pazartesi Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Habere göre Avam Kamarası Başkanı’nın ilk kez Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olması nedeniyle iki meclis arasındaki ilişkiler açısından “dönüm noktası” addedilen ziyarette Sir Lindsay Hole’e Avam Kamarası’nın üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyet eşlik edecek.

Sir Lindsay Hole ziyareti kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Meclis Dış Konular ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis ve komite üyeleriyle görüşecek, Dimitriu, Hole onuruna resmî yemek verecek.

Sir Lansay Hole’ün 15 Şubat’ta saat 16.00’da, Rum meclis oturumlarının pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğu “Filoksenia Konferans Merkezi”nde düzenlenecek özel oturumda konuşma yapacak, Dimitriu ile birlikte “parlamentolar ve devletler: Pratikte Parlamento Şeffaflığı” konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Dimitriu eşliğinde Lefkoşa Surlariçi’ni (Rum kesimi) de gezecek olan Sir Lindsay BM Barış Gücü İngiltere kontenjanını, Ağrotur ve Episkopi (Yalova) İngiliz üs bölgesini ziyaret edecek.