  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Kasulidis'ten Diplomatlara GYÖ Uyarısı

» »
Kasulidis'ten Diplomatlara GYÖ Uyarısı
Kasulidis'ten Diplomatlara GYÖ Uyarısı

 Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, bakanlığında görevli diplomatlara gönderdiği bir yazıyla, Rusya-Ukrayna savaşının Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) ilişkin tutumlarında bir değişikliğe yol açmadığını bildirdi.

Fileleftheros gazetesi: “GYÖ’lerden Vazgeçmedik – Savaş GYÖ’leri Etkilemiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, iç ve dış diplomatik görevlilere gönderdiği yazılı talimatla, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle GYÖ’lerin gündeme getirilmesinden vazgeçilmediğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Kasulidis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nda görevli diplomatlara gönderdiği yazıda özetle, Rusya-Ukrayna savaşının dünyada bir istikrarsızlık yaratmış olmasına karşın Güven Yaratıcı Önlemlerin ileri götürülmesi misyonundan vazgeçilmediğini belirtti.

Kasulidis söz konusu belgede ayrıca, Güven Yaratıcı Önlemlerin “henüz Türk tarafına sunulmadıkları ancak yakın zamanda resmi olarak Kıbrıs Türk tarafında sunulacaklarını” da vurguladı.

Aynı belgede Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’ya AB tarafından uygulanan yaptırımlara uyulmasına ilişkin ayrıntılara da yer verilirken Türkiye’nin AB’nin yaptırımlarını uygulamaması ve sadece BM tarafından alınacak yaptırımları uygulayacağını açıklaması ise eleştirildi.

Söz konusu belgede, Türkiye’nin bu tutumunun NATO üyesi ve AB’ye katılmayı isteyen bir ülkenin takınması gereken tutumla bağdaşmadığı da öne sürüldü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EOKA'nın Silahlı Eyleme Başlama Yıl Dönümünü Kutladılar02 Nisan 2022 Cumartesi 14:29
  • Güney Kıbrıs'ta Mart Ayında Her 10 kişiden 1'i Koronavirüs Oldu02 Nisan 2022 Cumartesi 14:12
  • Ertuğruloğlu-Çavuşoğlu Ortak Basın Toplantısı Rum Basınında02 Nisan 2022 Cumartesi 13:51
  • Anastasiadis: Afrodit zaman alıcı bir seçenek02 Nisan 2022 Cumartesi 12:40
  • Anastasiadis: Kıbrıs İçin İyi Olan Şey, Gaza Bağımlı Olmamasıdır01 Nisan 2022 Cuma 16:17
  • “Arsinoe” deniz altı optik kablo ağı sistemi devreye girdi31 Mart 2022 Perşembe 15:21
  • Güney Kıbrıs'ta 1 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına “test to stay” tedbiri31 Mart 2022 Perşembe 15:19
  • Güney Kıbrıs'ta brüt kâra dayalı bir üst sınır uygulanacak31 Mart 2022 Perşembe 12:50
  • Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor31 Mart 2022 Perşembe 12:12
  • Akel Heyeti Avustralya Yeni Yüksek Komiseri Mckergow ile Görüştü30 Mart 2022 Çarşamba 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti