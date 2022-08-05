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Kasulidis'ten GYÖ'ler konusunda açıklama

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Kasulidis'ten GYÖ'ler konusunda açıklama
Kasulidis'ten GYÖ'ler konusunda açıklama

Rum haber kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in dün basında yer alan demecinde açıklandığı üzere, Avrupa Komisyonu’nun önerileri temelinde, iki toplumun enerji konularında işbirliğinde bulunma olasılığını yorumlayan Kasulidis, ara bölgedeki güneş enerjisi parklarında, iki toplum için de elektrik enerjisi üretilmesine dair herhangi gibi bir önerinin dikkatli bir şekilde inceleneceğini ifade etti.

Konunun şu anda hazırlık aşamasında bulunduğunu ve Brüksel’in, hazır olduğunda sunulacak olan fizibilite çalışmasını yapmaya hazırlandığını dile getiren Kasulidis, Rum Yönetiminin, sözde Rum MEB’inde yer alan “Afrodit” yatağından Güney Kıbrıs’a doğal gaz getirilmesi halinde, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna doğal gaz tedarik edilmesi olasılığı konusunda her daim olumlu olduğunu sözlerine ekledi.

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