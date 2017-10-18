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Kasulidis’ten Türkiye konusunda üç itiraz

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Kasulidis’ten Türkiye konusunda üç itiraz
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın ne Türkiye için müzakere başlığının açılmasını, ne gümrük birliğinin yükseltilmesini, ne de vize serbestisini kabul etmesinin söz konusu olduğunu savundu.

Politis gazetesi, Kasulidis’in Lüksemburg’da düzenlenen AB Genel İşler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmayı aktardı.

Habere göre, Kasulidis, Türkiye’nin katılım süreci konusu görüşüldüğü sırada, vize konusunda Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın ayrım yapılmadan, tam olarak uygulanması gerektiğini söyledi. Kasulidis, Ankara’nın, adalet ve iç meseleler konusunda tüm üye ülkelerle işbirliği yapması gerektiğini ileri sürdü.

Kauslidis, Türkiye’nin, Kopenhag kriterlerini yerine getirmediğini ve Avrupa ilke ve standartlarından giderek daha fazla uzaklaştığını da savundu.

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