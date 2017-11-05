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Katalan lider Puigdemont Belçika polisine teslim oldu

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Katalan lider Puigdemont Belçika polisine teslim oldu
Bağımsızlık referandumu sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Katalan lider Carles Puigdemont Belçika'da polise teslim oldu.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanı Belçika polisine teslim oldu.

Puigdemont ve beraberindeki bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un Belçika polisine giderek teslim oldukları duyuruldu.

Belçika Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün İspanyol yetkililer tarafından haklarında tutuklama emri çıkarılan 5 kişi Brüksel Federal Polisine teslim oldu. Söz konusu kişiler sabah saat 09.17'de gözaltına alındı" denildi.

Belçika yasalarına göre, hakim karşısına çıkacak 5 kişi hakkındaki kararın 24 saat içinde verilmesi gerekiyor. Soruştuma hakiminin "tutuklama" kararı alabileceğini ya da bu kişileri "koşullu serbest bırakmaya" hükmedebileceğini kaydediliyor. 

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak dün Belçika Federal Savcılığına iletmişti.

Puigdemont ve 4 bakan hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı.

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