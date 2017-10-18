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Katalan lidere 'makul davranma' çağrısı

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Katalan lidere 'makul davranma' çağrısı
Referandumda yüzde 90 oranında bağımsızlığa destek çıkmıştı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’a ‘makul davranma’ çağrısında bulundu. Parlamentoda konuşan Rajoy, “Puigdemont’tan makul davranmasını ve dengeli bir şekilde tüm vatandaşların çıkarını gözetmesini istedim” dedi.

Katalonya: Teslim olmak düşündüğümüz bir şey değil

Madrid yönetimi, Katalonya’nın “bağımsızlık” konusundaki nihai kararını perşembe gününe kadar açıklamasını isterken; Katalonya Hükümet Sözcüsü Jordi Turull dün yaptığı açıklamada bağımsızlık hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek cevabın değiştirilmeyeceğini söyledi.

Madrid’in Katalonya’ya sadece “teslim olma ya da yola devam etme seçeneği sunduğunu” savunan Turull, “Açıktır ki teslim olma bu hükümetin düşündüğü bir şey değil. Bu hükümetin Ekim ayında aldığı referandum yetkisi kesindir" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nden nihai referandum kararı

İspanya Anayasa Mahkemesi ise Madrid hükümetini talebiyle daha önce askıya aldığı Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunu düzenlemek için 6 Eylül'de çıkardığı yasanın "geçersiz" olduğuna 12 üyesinin oybirliğiyle hükmetti.

Katalan yönetiminin Madrid hükümetinin uyarılarına karşın 1 Ekim’de düzenlediği bağımsızlık referandumunun öncesinde ve sonrasında olaylar yaşanmıştı. Yüzde 43 oranında katılım gerçekleşen referandumda yüzde 90 oranında bağımsızlığa destek çıkmıştı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, referandum sonuçlarına göre Katalanların bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama ancak merkezi hükümetle diyaloga devam etmek için İspanya’dan ayrıldıklarını duyurmamıştı. Puigdemont'a kesin bir karar vermesi için pazartesiye kadar süre tanıyan Başbakan Rajoy ise Katalan liderin kendisine yazdığı mektubun, sorulan soruya yanıt vermemesi nedeniyle süreyi perşembeye kadar uzatmış ve Barcelona’ya ‘açık olma’ çağrısında bulunmuştu.

Başta Katalonya olmak üzere İspanya genelinde ekonomiyi olumsuz etkileyen bağımsızlık gerilimi devam ederken; İspanyol hükümeti, Katalonya'nın resmen bağımsızlık ilan etmesi durumunda, anayasanın 155. maddesi uyarınca Katalonya'nın özerklik statüsünü iptal edilebileceğinin sinyalini veriyor.

İki aktivist gözaltında

Kültür Toplamı (Òmnium Cultural) ve Katalan Ulusal Birliği (Assemblea Nacional Catalana) adlı sivil toplum kuruluşlarının başında olan ve "iki Jordi" olarak bilinen aktivistler Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez'in pazartesi günü gözaltına alınmalarının ardından Barcelona'da başlayan gösteriler de on binlerce Katalanın katılımıyla devam ediyor.

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