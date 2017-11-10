Katalan Parlamento Başkanı kefaletle serbest kalacak

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Parlamento Başkanı Focadell ve dört Katalan milletvekilinin kefalet karşılığında serbest bırakılmasına hükmetti.

İspanya’da Katalanların bağımsızlık ilan etmesinden sorumlu tutulan siyasetçiler hakkında hukuki süreç devam ediyor. Son olarak Katalonya Özerk Bölge Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve beş milletvekili dün İspanya Yüksek Mahkemesi'ne ifade verdi. Mahkeme’den yapılan açıklamada Forcadell'in 150 bin euro kefalet karşılığında serbest kalabileceği bildirildi. Forcadell, kefalet ödenene kadar tutuklu kalacak.

Başsavcılık ise Forcadell ve parlamentonun üç üyesinin tutuklanmasını talep etmiş, kefalet karşılığında serbest bırakılmalarına karşı çıkmıştı.

Forcadell ile birlikte dün hâkim karşısına çıkan beş milletvekilinden dördünün de 25 bin euro kefalet karşılığında serbest kalabileceği açıklandı. Bir milletvekili ise bağımsızlık oylamasında karşı oy kullandığı gerekçesiyle şartsız olarak serbest bırakıldı. Ancak Forcadell ve diğer milletvekilleri hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Forcadell ve Katalan milletvekilleri, "devlete isyan, isyana teşvik ve kamu malını kötüye kullanmakla” suçlanıyorlar.

Bunun yanı sıra Forcadell, Katalonya’nın bağımsızlığı için gösterilen çabalarda öncü bir rol oynamakla suçlanıyor. 27 Ekim'de Katalonya Özerk Bölge Parlamentosu’nu oturuma çağırarak, bağımsızlık ilan edilmesini teşvik ettiği iddia ediliyor.

Bağımsızlık ilanı "sembolikti”

Forcadell ve diğer milletvekillerinin mahkemeye geçen hafta ifade vermesi bekleniyordu. Ancak avukatlarının talebi üzerine, mahkeme Forcadell ve diğer milletvekillerine hazırlık yapabilmeleri için bir hafta süre tanımıştı.

İspanyol El Mundo gazetesinin haberine göre, Forcadell dün verdiği ifadede bağımsızlık ilanının "sembolik” bir niteliği olduğunu belirterek, hukuki bağlayıcılığının olmadığını savundu.

Sekiz bakan tutuklu

Katalan hükümetinin sekiz eski üyesi geçen hafta çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. İspanya'da merkezi hükümetin görevden almasının ardından Belçika'ya giden Katalonya Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont hakkında ise Avrupa çapında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Puigdemont ve dört bakan, Belçika’da teslim olarak sorgu hakimine ifade verdikten sonra yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

AB kurallarına göre Belçika yargısının Puigdemont ve bakanların iadesi hakkında 60 gün içinde karar vermesi gerekiyor. İstisnai durumlarda bu süre 30 gün daha uzatılabiliyor.

Katalonya Özerk Bölgesi'nde İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı sayılmasına rağmen 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu yapılmıştı. Bu referandumun ardından Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi üzerine Madrid hükümeti anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak, Katalonya hükümetini feshetmiş, Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçimlere gidilmesi kararı almıştı.