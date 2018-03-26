Katalanlar Puigdemont için sokağa döküldü

Almanya'da gözaltına alınan Katalan lider Carles Puigdemont'un serbest bırakılması için Pazar günü Katalonya'nın çeşitlli kentlerinde gösteriler düzenlendi. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı protestoların en büyüğü Katalonya'nın başkenti Barcelona'da gerçekleşti.

Göstericiler, AB Komisyonu'nun Barcelona'daki ofisinden Alman konsolosluğuna yürümek üzere toplandı. Protestolar sırasında İspanyol hükümetinin Barcelona'daki temsilcisinin ofisine doğru ilerlemek isteyen göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Protestoculara coplarla müdahale eden polis, zaman zaman da havaya ateş açarak göstericilere engel olmaya çalıştı. Göstericiler ise polislere şişe ve yumurta fırlattı.

Barcelona'daki gösterilerde, 23'ü polis, 90'dan fazla kişi hafif şekilde yaralandı. En az dört gösterici gözaltına alındı.

"Alet olmayın"

Gösterilerde, "Başkanımızı serbest bırakın. Alet olmayın!" yazılı dövizler taşındı. Alman konsolosluğunun önündeki göstericiler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in fotoğrafına Hitler bıyığı eklenmiş bir görselin bulunduğu pankartla Puigdemont'un gözaltına alınmasına tepkilerini gösterdi.

Lleida kentinde düzenlenen daha küçük çaplı bir gösteride çıkan olaylarda ise yedi kişi yaralandı. Alman haber ajansı dpa, Tarragona'da da bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Gösterileri organize eden bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Katalan Ulusal Asamblesi (ANC) "Almanya'nın Başkan Puigdemont'u siyasi amaçlarla uydurulan bir suç nedeniyle İspanya'ya iade etmemesini talep ediyoruz" açıklaması yaptı.

Hâkim önüne çıkacak

Danimarka'dan Almanya'ya geçerken Pazar günü gözaltına alınan Puigdemont, bugün mahkemeye çıkarılacak.

Alman mahkemesi, İspanya tarafından iadesi istenen Puigdemont'un gözaltında kalıp kalmayacağına karar verecek. Alman ajansı dpa'nın haberine göre, Schleswig-Holstein eyaletindeki savcılar, kapalı kapılar ardındaki duruşmanın nerede gerçekleştirileceğini açıklamadı.

Ajans, Katalan siyasetçinin Neumünster kasabasındaki bir cezaevinde kaldığını bildirdi.

Puigdemont, İspanyol yüksek mahkemesinin Katalan siyasetçi hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasından yaklaşık 48 saat sonra gözaltına alınmıştı. İspanya'da "ayaklanmaya teşvik" ve "devlete karşı başkaldırma" suçlarından yargılanması öngörülen Puigdemont dâhil 13 Katalan liderin 25 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu.

Puigdemont, geçen Ekim ayında Madrid yönetimi tarafından anayasaya aykırı olarak değerlendirilen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'dan ayrılarak Belçika'ya geçmişti.