 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.122
  • Altın 146,826
  • Dolar 3,5629
  • Euro 4,1967
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASon dakika: Paris'te patlama!

Katalonya Başkanı Puigdemont: Birkaç gün içinde bağımsızlık ilan edeceğiz

» »
Katalonya Başkanı Puigdemont: Birkaç gün içinde bağımsızlık ilan edeceğiz
İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, birkaç gün içinde bağımsızlık ilanında bulunacaklarını açıkladı.

Pazar günkü bağımsızlık referandumunun ardından ilk söyleşisini BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.

Carles Puigdemont, İspanya'daki merkezi hükümetin duruma müdahale ederek Katalan hükümetinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda ne yapacakları sorusuna ise "Bu her şeyi değiştiren bir hata olur" yanıtını verdi.

Puigdemont, şu anda İspanya hükümeti ile Katalonya hükümeti arasında hiçbir iletişim olmadığını da açıkladı.

İspanya Kralı Felipe: Katalonya referandumu yasadışı

İspanya Kralı 6. Felipe ise Salı akşamı gerçekleştirdiği konuşmada Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun örgütleyicilerini kınadı ve bu kişilerin yasayı çiğnediğini söyledi.

Televizyondan halka seslenen Kral Felipe, İspanya'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu belirtirken birlik çağrısında bulundu ve ekledi:

"Referandumu örgütleyen Katalan liderler devletin gücüne saygı göstermiyor. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin ilkelerine zarar verdiler.

"İspanya bu zor zamanların üstesinden gelecek."

Kral Felipe, Katalan toplumunun bölünmüş olduğunu söyledi ve yaşananların hem zengin otonom bölge Katalonya'nın hem de İspanya'nın tümünün ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Son dakika! Londra'da metroda patlama!26 Eylül 2017 Salı 15:17
  • Merkel'in hüsranla karışık zaferi25 Eylül 2017 Pazartesi 08:59
  • Almanya sandık başında24 Eylül 2017 Pazar 12:02
  • Norveç'te bir polis esrar kaçakçılığından hapse atıldı19 Eylül 2017 Salı 11:39
  • İspanya Kuzey Kore büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti19 Eylül 2017 Salı 10:01
  • Mülteciler, Avrupa'ya gidebilmek için 'böbreklerini satıyor'13 Eylül 2017 Çarşamba 17:50
  • Sıçanlar 14 yaşındaki felçli çocuğun parmaklarını yedi10 Eylül 2017 Pazar 14:41
  • Merkel'e domatesli saldırı06 Eylül 2017 Çarşamba 09:45
  • Merkel ve Schulz TV'de tartıştı: "Başbakan olursam müzakareleri keserim"04 Eylül 2017 Pazartesi 10:00
  • Merkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim03 Eylül 2017 Pazar 23:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti