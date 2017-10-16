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Katalonya: Noel'de bağımsızlığımızı ilan edebiliriz

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Katalonya: Noel'de bağımsızlığımızı ilan edebiliriz
Katalonya İçişleri Bakanı Joaquim Forn, Madrid ve Barcelona arasında diyalog sağlanamazsa bağımsızlıklarını 25 Aralık'ta ilan edebileceklerini duyurdu.

Katalan kabinesi tarafından kaleme alınan mektupla ilgili konuşan Forn, İspanya'nın diyaloğu reddetmesi durumunda, bölgesel parlamentonun bağımsızlık ilanını askıya almasını iptal edebileceğini belirtti.

Öte yandan Katalan yetkililer, İspanya hükümetinin, Katalonya'nın bağımsızlık ilan edip etmediği konusunu açıklığa kavuşturma talebine cevap vermeyeceğini açıkladı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın ‘Bağımsızlığınızı ilan ettiniz mi?' sorusuna bir mektupla cevap vererek, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la en kısa zamanda buluşarak önümüzdeki 2 ay içinde diyalog yolunun açılması gerektiğini söylemişti.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaria ise İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için perşembeye kadar süre verdiğini duyurmuştu.

Öte yandan Seanz de Santamaria, Puigdemont'un diyalog çağrısının da 'inandırıcı olmadığını' ve bu konunun görüşülmesi gereken yerin İspanya parlamentosu olduğunu belirtmişti.

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