Katalonya referandumu: Bağımsızlığa destek verenlerin oranı %90,09

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde düzenlenen referandumda, halkın yüzde 90,09'u bağımsızlık yönünde oy kullanırken, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, bağımsız bir devlet kurma hakkı elde ettiklerini açıkladı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Pazar günü yapılan ve şiddet olaylarının damga vurduğu referandumun ardından bağımsız bir devlet kurma hakkı elde ettiklerini açıkladı.

Puigdemont, referandum sonuçlarıyla birlikte tek taraflı bağımsızlık ilan etmenin de önünün açıldığını ifade etti.

Puigdemont, diğer önde gelen Katalan liderlerle birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, "Bu umut ve acı dolu günde, Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkı kazanmıştır... Hükümetim önümüzdeki birkaç gün içerisinde bugünkü oylamanın sonuçlarını halkımızın egemenliğinin vücut bulduğu Katalan parlamentosuna yollayacak" dedi.

Puigdemont ayrıca Avrupa Birliği'nin artık "kafasını başka yöne çevirmeyi sürdüremeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Polisten sert müdahale, yüzlerce kişi yaralandı

Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, referandumda 2,3 milyon geçerli oy kullanıldığını ve halkın yüzde 90,09'unun bağımsızlığa destek verdiğini açıkladı. Referandumda 'hayır' oylarının oranı ise yüzde 7,87 oldu.

Katalonya'da yaklaşık 5 milyon 300 bin seçmen bulunuyor. Böylece katılım oranı da yüzde 42,3 olarak gerçekleşti.

Katalonya bağımsızlık referandumu, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmiş ve hükümet de oylamayı durdurmak için önlemler alacağını açıklamıştı. İspanyol polisi, halkın oy kullanmasına engel olmaya çalışırken, oy pusulalarına ve sandıklara da el koymuştu.

Polisin sert müdahalesiyle yaşanan çatışmalar sonucu yüzlerce kişi yaralandı. Katalonya Özerk Yönetimi, yaralı sayısının 800'ün üzerinde olduğunu açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı da 12 polis memurunun yaralandığını ve üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca, 92 oy kullanma merkezinin kapatıldığı belirtildi.

Barcelona sokakları günlerdir Katalonya'nın bağımsız bir devlet olup olmayacağına karar vermeye hakları olduğunu söyleyerek "demokrasi'" talebinde bulunuyordu.

Pankartlarda ve sloganlarda "bağımsızlık"tan ziyade referandum düzenleme talepleri vurgulanıyordu.

İspanya'da merkezi hükümetin referandumu "yasa dışı" ilan etmesi ve son bir haftadır uyguladığı önlemler, Katalanların kararlı bir şekilde mobilize olmasında büyük rol oynadı.

Pazar sabahı erken saatlerde oy kullanılan okullarda polis şiddetine dair gelen görüntüler, bağımsızlık karşıtı Katalanların da sandığa gitmesini sağladı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ise akşam saatlerinde daha önce reddettiği halde, tek başlarına bağımsızlık ilan edebileceklerinin işaretini verdi.

Böylece Madrid'in Barcelona ile "daha fazla özerkliğe yönelik" müzakereler için masaya oturmamakta ısrarcı olması, İspanya demokrasi tarihinin en büyük siyasi krizinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Bundan sonraki süreç sancılı geçecek gibi gözüküyor.

İspanya Başbakanı: Bu referandum demokrasiyle dalga geçmektir

Oylamanın tamamlanmasının ardından İspanya Başbakan Mariano Rajoy da bir açıklama yaptı. Rajoy, Katalanların kandırılarak, yasa dışı bir oylamaya katılmaya zorlandıklarını belirterek, referandumu demokrasiyle "dalga geçmek" olarak nitelendirdi.

Katalonya'nın bölgesel başkenti Barcelona'da toplanan binlerce kişi ise sevinç gösterileri düzenledi. Barcelona'da bulunan Katalonya Meydanı'na kurulan dev ekranda son gelişmeler canlı yayınlandı.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı gruplar ve sendikalar Salı günü genel greve gideceklerini açıkladı.

Referandum sonucu bağlayıcı niteliğe sahip. Sonuçların açıklanmasından iki gün sonra Katalonya Parlamentosu'nun toplanıp, bağımsızlık ilan etmesi gerekiyor.

Referandumda "Katalonya'nın cumhuriyetle yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu soruluyor.