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Katalonya'da binlerce öğrenci sokakta

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Katalonya'da binlerce öğrenci sokakta
Katalonya'da binlerce öğrenci Madrid'in özerk bölgeye yönelik baskılarını ve tutumunu protesto etmek için sokağa indi. Diğer taraftan Katalonya Devlet Başkanı Carles Puigdemont'un yapacağı konuşma iptal edildi.

Katalan basını öncesinde Puigdemont'un parlamentoyu feshederek, seçim çağrısı yapacağını duyurmuştu.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin başkenti Barcelona'da binlerce üniversite ve lise öğrencisi bölgedeki bağımsızlık referandumu sonrası yönetimi eline almaya hazırlanan Madrid'i prtesto etti.

Katalonya bayrağı taşıyan 4 binden fazla öğrenci gösteri öncesi üniversite önünde toplanarak çevredeki sokakları trafiğe kapattı.

Eylemciler arasında sadece bağımsızlık yanlıları da yoktu. Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını desteklemeyen ancak Madrid'in bölgenin özerkliğini sınırlandırma hamlelerine karşı olan eylemciler de etkinliğe katıldı.

KATALAN LİDERİN KONUŞMASI İPTAL EDİLDİ

Diğer taraftan Katalonya Devlet Başkanı Carles Puigdemont'ın bugün yapacağı ulusa sesleniş önce ertelendi daha sonra ise iptal edildi.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı koalisyondan bir dizi yetkili Madrid'in yarın bölgenin özerkliğini önemli oranda kısıtlayacak önlemleri öncesi, Puigdemont'un konuşmasında yerel parlementoyu feshedeceğini ve seçim çağrısı yapacağını söylemişti.

Madrid,İspanya Anayasası'nın 155. maddesini işleterek Katalan hükümetini feshedip yetkilierini geçici olarak üzerine alabilir ve ardından seçim çağrısında bulunabilir.

LA VANGUARDIA: 20 ARALIK'TA SEÇİM ÇAĞRISI YAPACAK

Barcelona merkezli La Vanguardia gazetesi de Puigdemont'un Rajoy'u söz konusu önlemleri uygulamaması için ikna etmek amacıyl  parlamentoyu feshedeceğini ve 20 Aralık'ta seçim çağrısında bulunacağını yazmıştı.

 

Bağımsızlık yanlısı koalisyon içinde ise görüş ayrılığı ayyuka çıktı.Bazı üyeler seçim yapılmasını desteklerken kimileri bağımsızlıktan başka çare olmadığını savundu.

Bugünkü açıklamalardan önce bir dizi milletvekili ve belediye başkanı da istifa etti.

CUP'TAN SEÇİM ÇAĞRISINA İTİRAZ

Puigdemont'un koalisyonunun küçük ortağı solcu parti CUP da seçimi desteklemediklerini açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada  "Bugüne kadar bağımsızlık yanlılarının tek bir sorunu vardı, o da İspanya devletiydi. Eğer seçim çağrısı yapılırsa iki sorunları olacak" dendi.

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