Katalonya’da mutlak zafer ayrılıkçıların

Katalonya'da yapılan erken genel seçimde mutlak zafer bağımsızlık yanlısı partilerin oldu. Katalanlarla Madrid arasında yeni bir iktidar savaşı başlaması bekleniyor.

İspanya'nın girişimi ile Katalonya özerk bölgesinde yapılan erken genel seçimleri bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazandı. Bölgesel hükümetin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont'un bağımsızlık yanlısı Avrupa Demokratik Partisi, Oriol Junqueras'in Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) ve antikapitalist Halk Birliği Adaylığı'nın (CUP) oluşturduğu Katalonya İçin Birlikte koalisyonu 135 sandalyeden 70'ini kazandı.

Bu oran oyların yüzde 48'ine tekabül ediyor. Mutlak çoğunluk içinse 68 sandalyeye sahip olmak yeterli.

Seçim sonuçları gece yarısından önce açıklanırken Barcelona sokaklarında Katalan lider Puigdemont için "Puigdemont başkan" sloganları atıldı. Inés Arrimadas'ın lideri olduğu bağımsızlık karşıtı merkez sağ parti Ciudadanos ise 37 sandalye kazanarak seçim yarışından en güçlü siyasi parti olarak çıktı.

Rajoy'a tokat

Tutuklanmamak için gittiği Brüksel'de bir açıklama yapan Puigdemont seçim sonucunu "Katalan Cumhuriyeti" için bir zafer ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un "yüzüne atılmış bir tokat" olarak değerlendirdi.

Seçimlere katılım yüksek oldu. Yaklaşık 5,5 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı seçimde katılım oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Ayrılıkçıların "bağımsızlık için halk oylaması" olarak ilan ettikleri 2015 yılındaki bölgesel seçimde seçmenlerin yüzde 77'si sandık başına gitmişti.

Mücadele devam edecek

Katalonya'da erken seçimin sonucu bölgenin ve İspanya'nın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Ayrılıkçıların mutlak çoğunluğu kazanması, bağımsızlık mücadelesine ve merkezi hükümet ile çatışmaya kaldıkları yerden devam etmeleri anlamına geliyor.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandumu bağımsızlık yanlıları kazanmış, ancak referandum hem anayasaya aykırı hem de katılımın düşük olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

Katalanlar referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmiş ve Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidileceğini ilan etmişti.