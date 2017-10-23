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Katalonya'da 'sivil itaatsizlik' çağrısı

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Katalonya'da 'sivil itaatsizlik' çağrısı
İspanya ile Katalonya arasında Katalanların bağımsızlık referandumu yapmasının ardından yaşanan kriz devam ederken Katalonya parlamentosu, İspanya'nın bölgeye yönelik uygulama kararı aldığı önlemlere perşembe günü yanıt vereceğini açıkladı.

Bağımsızlık yanlısı sol parti CUP, Madrid'e karşı 'kitlesel sivil itaatsizlik' eylemi çağrısı yaptı.

Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosunun perşembe günü bütün üyelerin hazır olacağı bir toplantı yapacağı açıklandı. Bazı gözlemciler toplantının İspanya'dan bağımsızlık ilanı konusunda bir oylama için kullanılabileceğini belirtiyor.

'Junts pel Si' (Evet için Birlikte) grubunun sözcüsü Lluis Corominas iktidarın küçük ortağı bağımsızlık yanlısı CUP'un da parlamento toplantısını desteklediğini söyledi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont haftasonu parlamentodan Madrid hükümetinin bölgenin özerkliğini eline alma amacıyla ilan ettiği önlemlere verilecek yanıtı görüşmelerini istemişti.

Puigdemont'un cumartesi günkü açıklaması bağımsızlık ilanı konusundaki 'örtülü bir tehdit' olarak algılanmıştı. Katalanlar Madrid ile müzakereler için zaman istemiş bu nedenle de bağımsızlık ilanını resmen yapmadıklarını duyurmuştu.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise cumartesi günü Madrid'e Katalonya'nın yönetimini eline alma imkanı veren Anayasa'nın 155. maddesini yürürlüğe sokacaklarını belirtmişti.

İspanya bağımsızlık konusunda herhangi bir müzakerenin yapılamayacağını belirtmişti.

Madrid, beklediği kararı Senato'dan cuma günü alırsa, Katalonya'nın finans yapısının, polis ve kamu medyasının kontrolünü tümüyle kendi eline alabilir ve bölgesel parlamentonun yetkilerini, yeni bölgesel seçimler yapılana kadar en fazla altı ay süreyle sınırlayabilir.

CUP'TAN 'KİTLESEL SİVİL İTAATSİZLİK' ÇAĞRISI

CUP ayrıca bu sabah bölgede 'kitlesel bir sivil itatasizlik' eylemi yapılması çağrısında bulundu.

Parti, Başbakan Rajoy'un son hamlesini 'General Fransisco Franco'nun diktatörlüğünün ardından Katalan halkının toplumsal, bireysel ve kolektif haklarına yönelik en büyük saldırganlık' olarak niteledi.

Sivil itaatsizlik eyleminin şiddet içermeyen bir şekilde olması gerektiğini belirten parti eylemlerin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıların bu hafta içinde belli olacağını da açıkladı.

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