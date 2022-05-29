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Katar 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvanın yüzü olan David Beckham’ın sözleri gündem oldu

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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi David Beckham, eşcinsellik karşıtı bir ülkenin elçisi olduğu için eleştirilerin hedefi oldu. Beckham'ın geçmişte eşcinsel bir derginin kapak yıldızı olduğu fotoğrafları yeniden ortaya çıkarken, eşcinselliği d
Katar 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvanın yüzü olan David Beckham’ın sözleri gündem oldu

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar, ülkenin insan hakları sicilinin bozuk olması nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalırken, şimdi de ülkede David Beckham krizi çıktı.

Turnuvanın güvenliğinden sorumlu Abdulaziz Abdullah Al Ansari’nin, gökkuşağı bayraklarına müsaade etmeyeceklerini söylemesi dahil ülkedeki LGBT karşıtı yasaklar dikkat çekerken, bu kez de David Beckham’ın sözleri gündem oldu.

İngiliz eşcinsel yaşam tarzı dergisi Attitude, Beckham’ın geçmişte eşcinsellere verdiği destek ile ilgili sözlerini hatırlatırken, ünlü ismi ‘ikiyüzlülükle’ suçladı.

‘PARA İÇİN İKİYÜZLÜLÜK YAPTI’

Beckham’ın 2002 yılında Attitude dergisinin kapağı olduğu hatırlatılan yazıda, Beckham’ın ayrıca eşcinsellere verdiği destekle ilgili de örneklere yer verildi. İngiliz futbol takımı Blackpool’un forvet yıldızı Jake Daniels, bu ayın başlarında eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Beckham’ın Daniels’a verdiği desteği hatırlatan dergi, Beckham’ın ‘para için ikiyüzlü davrandığını öne sürdü.

Beckham’ın sözleri Katar’da da yankı buldu.

David Beckham famously appeared on the cover of Gay magazine Attitude while at the height of his football career

Beckham, önceki gün yaptığı açıklamada, futbolda homofobik pek çok yaklaşımla karşılaştığını söylemiş, zamanla bu durumun daha iyiye gittiğini açıklamıştı. Beckham, Daniels’a destek vermiş, “Günün sonunda sporda çok sayıda eşcinsel olacak. Neden diğerlerinden farklı olsunlar ki?” demişti.

Ancak Attitude, Beckham’ın yorumlarının, eşcinselliği yasaklayan ve kadın haklarını ciddi şekilde kısıtlayan Katar hükümeti ile yaptığı yaklaşık 13 milyon dolarlık anlaşma ile çeliştiğini söyledi.

‘ZENGİNLERDEN ALIŞKIN OLDUĞUMUZ BOŞ BİR YANIT’

Attitude, Beckham’ı hedef alarak,  ‘Performatif ittifaktan bahsettiğimizde kastettiğimiz bu’ dedi.

Attitude, 47 yaşındaki Beckham’a Evening Standard gazetesi tarafından Jake Daniels hakkında soru sorulduğunda, ‘topluluğumuzun mega zenginlerden beklemeye alıştığı türden boş bir yanıtla yanıt verdiğini’ de söyledi.

Attitude haberinde, ‘Katar, şeriat kanunlarına göre diğer erkeklerle ilişki yaşayan erkeklerin ölüme mahkum edilebileceği son derece homofobik bir ülke. Ömür boyu hapis ve kırbaç cezası gibi yasalar da var” dedi.

ZAMANINDA ÖVGÜ ALMIŞTI

Beckham, 2002’de Attitude’un kapağında yer almayı kabul ederek eşcinsel sporcuların ve kadınların maruz kaldığı damganın üstesinden gelmeye yardımcı olduğu için büyük övgü almıştı.

Beckham, bu ayın başlarında stadyumları gezmek ve turnuva öncesinde görevli kişilerle tanışmak adına Katar’ın başkenti Doha’ya gitti. İmza aşaması öncesinde ise David Beckham’ın eşi Victoria ile görüşerek karar aldığı belirtiliyor. The Sun’ın bir kaynaktan aldığı bilgilerde, “David, Katar’ın belli konulardaki taahhüdünün ve Arap coğrafyasında yapılacak ilk Dünya Kupası’nın önemli değişimler yaratabileceğine inanıyor. Futbolun farklılıklar arasında köprü kurma gücüne inanıyor” ifadeleri yer almıştı.

Katar yönetimi, turnuva esnasında LGBT+ temsil eden gökkuşağı bayraklarına müsaade etmeyeceklerini açıklamıştı.

FIFA Dünya Kupası 21 Kasım – 18 Aralık tarihleri ​​arasında düzenlenecek ve ilk kez bir Arap ülkesinde yapılacak. On yıl önce turnuvaya ev sahipliği yapma hakkını kazanan Katar’da, çoğu stadyumların inşasına yardım eden 6 bin 500’den fazla göçmen işçinin öldüğü açıklanmıştı.

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