Katar Afganistan'da ABD'nin diplomatik temsilciliğini üstlendi

ABD’nin Afganistan’daki diplomatik temsilciliğini Katar üstlenecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdürrahman El Sani, Katar'ı ABD'nin Afganistan'daki "koruyucu gücü" yapan anlaşmayı bugün Washington'da imzaladı.

ABD’nin Afganistan’daki diplomatik temsilciliğini Katar üstlenecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdürrahman El Sani, Katar'ı ABD'nin Afganistan'daki "koruyucu gücü" yapan anlaşmayı bugün Washington'da imzaladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Blinken toplantıda "Katar Afganistan'daki büyükelçiliği içinde, ABD için konsolosluk hizmetleri sağlamak ve Afganistan'daki ABD diplomatik tesislerinin durum ve güvenliğini gözlemlemek için bir bölüm açacak" dedi.

31 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan anlaşmaya göre Katar büyükelçilik çalışanlarının bir bölümünü ABD ile ilgili konularda görevlendirecek. Bu bölüm ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Doha'daki diplomatik temsilciliği ile yakın olarak çalışacak. Reuters'e konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ABD'nin Taliban'ın Doha'daki siyasi temsilciliği ile de ilişkilerini sürdüreceğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken (sağda)

Yetkili Katar'ın sağlayacağı konsolosluk desteği içinde pasaport başvurularının alınması, resmi belgeler için noterlik hizmeti, bilgi paylaşımı ve acil durumlarda yardım gibi hizmetler olduğunu söyledi. Yetkili "Koruyucu güç anlaşması Katar'ın ABD ile Afganistan arasında resmi iletişimi tesis etmesini öngörüyor" diye konuştu.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrasında ABD ve diğer Batı ülkeleri Afganistan'daki büyükelçiliklerini kapatmış ve diplomatlarını geri çekmişti. Taliban'ın açıkladığı hükümet henüz devletlerin birçoğu tarafından resmi olarak tanınmıyor. Taliban'ın kurduğu hükümette ABD ve Birleşmiş Milletler'in yaptırım uyguladığı isimler bulunuyor. ABD ve Avrupa ülkeleri Peştun hakimiyetinin bulunduğu hükümeti siyasi ve etnik olarak kapsayıcı olmamakla, kadın ve azınlık haklarına riayet etmemekle eleştiriyor.

Afganistan'da milyonlarca kişi gıda fiyatlarındaki artış, kuraklık ve ekonomik çöküş nedeniyle açlıkla karşı karşıya. Nakit sıkıntısı, Taliban liderlerine yönelik yaptırımlar ve mali yardımların askıya alınması da ekonomik durumu olumsuz etkiliyor.

İkinci anlaşma tahliye edilenlerin barınmasına ilişkin

ABD ile Katar arasında Washington'da ikinci bir anlaşma daha imzalandı. Bu anlaşma ise Katar'ın özel göçmen vizesi başvurusunda bulunmuş olan, risk altındaki 8 bin Afgan vatandaşına ev sahipliğini sürdürmesini öngörüyor. Reuters'e konuşan üst düzey yetkili bu kişilerin ABD'nin Katar'daki üsleri Es Sayliyah Kampı ile El Udeyd Hava Üssü'nde barınacağını söyledi.

İmza töreni sonrası yaptığı konuşmada da Blinken, Katar'ı ABD vatandaşlarının, yeşil kart sahiplerinin ve özel göçmen vizesi başvurusunda bulunmuş olanların Afganistan'dan tahliyesine yardımlarından ötürü övdü.

Blinken, Katar'ın ağustos ayından beri Afganistan'dan tahliye edilen 124 bin kişiye Doha üzerinden transit geçiş imkanı sağladığını söyledi. Katar Havayolları'nın o zamandan beri en az 15 tahliye uçuşu gerçekleştirdiğini, özel göçmen vizesi başvurusunda bulunanlar ve diğer Afgan vatandaşları için charter uçuşları sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD'ye ve müttefiklerine yardım eden ya da Afganistan'da kalan yabancı organizasyonlarda çalışan on binlerce Afgan vatandaşı için Taliban potansiyel bir tehlike olmayı sürdürüyor.

Washington'da atılan imzalarla birlikte ABD ile zengin Körfez ülkesi Katar arasındaki ilişkiler biraz daha güçlendi. Taliban'ın Afganistan dışındaki tek resmi bürosuna ev sahipliği yapan Katar, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesiyle sonuçlanan barış görüşmelerinde de arabuluculuk rolü oynamıştı.