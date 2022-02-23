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Katar: Avrupa'ya gaz tedarikinde Rusya'nın yerini alamayız

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Katar Enerji Bakanı, Katar ya da başka herhangi bir ülkenin Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG olarak sağlamak için kapasitesi olmadığını söyledi.
Katar: Avrupa'ya gaz tedarikinde Rusya'nın yerini alamayız

Katar Enerji Bakanı, Katar ya da başka herhangi bir ülkenin Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG olarak sağlamak için kapasitesi olmadığını söyledi.

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi dün yaptığı açıklamada Katar ya da başka bir ülkenin Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı gazı LNG olarak sağlamak için yeterli kapasitesi bulunmadığını söyledi.

Katar'da üretilen doğalgazın büyük bir kısmının uzun dönemli kontratlarla Asyalı alıcılara bağlı olduğunu belirten Saad el-Kabi, Katar’ın doğalgaz hacminin yalnızca yüzde 10-15’inin Avrupa’ya ihraç edilebileceğini dile getirdi.

Bloomberg'deki habere göre Kabi, “Rusya Avrupa’nın ihtiyacının yüzde 30-40’ını sağlıyor. LNG ile bu açığı kapatabilecek tek bir ülkenin olduğunu düşünmüyorum” dedi. 

'Rus gazına çok fazla bağımlıyız'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Şimdi yaptırım paketini süratle sonlandıracağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi ortaklarımızla yakından koordine edeceğiz" dedi.

"Kremlin'in saldırgan politikalar izlemesini mümkün olduğunca zorlaştıracağız" diyen von der Leyen, Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin onay sürecini durdurma kararını doğru bulduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Kuzey Akım 2, Avrupa'nın tamamına enerji arz güvenliği ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü bu kriz Avrupa'nın Rus gazına hâlâ çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çeşitlendirmeli ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır" diye konuştu.

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