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Katar bankasını dolandırdığı iddia edilen Türk, Mykonos’ta tutuklandı

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Katar bankasını dolandırdığı iddiası ile İnterpol tarafından 5 yıldı kırmızı bülten ile aranan Türk’ün Ege’deki Mykonos Adası’nda Yunanistan polisi tarafından tutuklandığı belirtildi.
Katar bankasını dolandırdığı iddia edilen Türk, Mykonos’ta tutuklandı

Yunanistan'da yayın yapan www.protothema.gr haber sitesinin bugün okuyucularına duyurdu haberde Katar’da bir bankaya yönelik mali dolandırıcılık suçundan 5 yıldır İnterpol tarafından uluslararası arananlar listelerinde bulunan 32 yaşındaki Türk vatandaşı Mustafa Onur’un yatta tatil yaparken yakalandığı ve kelepçelenerek götürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan ve ardından Mykonos Liman Başkanlığı güvenlik görevlileri tarafından Ege Temyiz Savcılığı’na götürülen Onur'un tutuklandığı belirtildi.

VERDİĞİ ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKMIŞ

Onur'un Yunan Avukatı Konstantinos Tsmakakis, tutuklamaya itiraz ettiğini ve savunma için tüm hazırlıkları yaptığını söyledi. Onur'un 5 Mart 2017 tarihinde Doha, Katar mahkemesinin verdiği kararda bir iş insanına karşılığı olmayan 42 bin 465 Dolarlık bir çek imzaladığı ve çekin Qatar National Bank’a ibrazı üzerine, hesapta yetersiz bakiye nedeniyle soruşturma başlatılıp suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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