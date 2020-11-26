Türkiye ve Katar, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının devri için anlaşma imzaladı. Böylece Katar, Borsa İstanbul'a ortak oldu.

Bugün Türkiye'yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla iki ülke arasında imzalanan 10 anlaşmadan biri Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin Katar'a satışı oldu.

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin satışına ilişkin anlaşma bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TVF CEO'su Zafer Sönmez ile Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansoor bin Ebrahim el-Mahmoud tarafından imzalandı.

TVF'den yapılan açıklamada anlaşmanın, "her iki fon için de Borsa İstanbul'un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi" olarak öne çıktığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, anlaşmanın, Borsa İstanbul'un yönetimi için, iki kurumun gelecekte nasıl işbirliği yapabileceğini de kapsadığını bildirdi.

Türkiye Varlık Fonu, yüzde 90,6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibiydi.

QIA ise Katar devletinin yatırım fonu.

Fona devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'un yüzde 80,6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2015'te Borsa İstanbul'un hisselerinin yüzde 10'unu satın almıştı.

EBRD bu payını, ABD'de İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyen eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın geçen yıl Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanması sonrasında TVF'ye satmıştı. Şimdi aynı miktarda hisse Katar'a geçmiş oluyor.

Erdoğan: Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile gerçekleştirilen anlaşmalara ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

CHP'den tepki: Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına tepki gösterdi.

Faik Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Tank Paleti verdiler, yetmedi. Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler, yetmedi. Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler, yetmedi. Şimdi Borsa'nın %10'unu Katar'a veriyorlar. Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!" dedi.

Haberin duyulmasından sonra sosyal medyada tepki gösteren iktisat yazarlarından Uğur Gürses de "Kamusal bir varlık satışı böyle kapalı kapılar ardında olmaz; sahi fiyatı kim belirledi?" sorusunu gündeme getirdi.

Başka hangi anlaşmalar imzalandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El-Sani baş başa görüşmenin ardından, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantıdan sonra imzalanan anlaşmalar arasında, "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat"ın yanı sıra "İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma", "İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma" da bulunuyor.

İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma'ya Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud, Haliç Altın Boynuz Projesine Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı'na Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud imza attılar.