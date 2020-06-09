  • BIST 108.483
  • Altın 371,634
  • Dolar 6,7871
  • Euro 7,6469
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Katar, Covid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek

» »
Katar, Covid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek
Katar, Covid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek

Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını söyledi. 

Bu planın 4 aşamada uygulanacağına işaret eden Hatır, "Camilerin sınırlı şekilde açılmasını kapsayan ilk aşama 15 Haziran'da başlayacak." dedi.

Bu aşamada ayrıca gerekli önlemler alınmak şartıyla on kişilik toplanmalara izin verileceğini kaydeden Hatır, diğer aşamalar hakkında bilgi vermedi.

Hatır, salgın kapsamında takip edilen önlemlere uyulmaması ya da olumsuz sonuçlar tespit edilmesi durumunda kısıtlamaların yeniden uygulanabileceğini ya da diğer aşamaların başlangıçlarının daha ileri bir tarihe ertelenebileceğini vurguladı.

Katar'ın dünyada salgın nedeniyle en az kaybın verildiği ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Hatır, bu bağlamda kısıtlamaların gevşetilmesinin sosyal mesafeyi ihmal etmek anlamına gelmediğini hatırlattı.

Katar Vakıflar Bakanlığı da 15 Haziran'dan itibaren cuma namazı hariç ülkedeki bazı camilerin açılacağını duyurdu.

Bakanlık, yeniden ibadete açılacak camilerin daha sonra açıklanacağını belirtti.

Doha yönetimi, Covid-19'un yayılmasını önlemek için mart ayının başından bu yana sinema, tiyatro, çocuk oyun alanları, özel spor salonları ve düğün salonlarının kapatılması gibi bir dizi ihtiyati karar almıştı. Aynı bağlamda, mart ayının ortalarında vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmaması ve camilerin geçici olarak kapatılması kararlaştırılmıştı.

Katar makamları, son verilere göre ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 57'ye, vaka sayısının 70 bin 158'e ulaştığını duyurmuştu.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAR-İŞ’in Lefkoşa’daki Araçlı Eylemi Bugün De Devam Ediyor09 Haziran 2020 Salı 09:53
  • Devlet Piyangosu çekildi!09 Haziran 2020 Salı 09:47
  • Beyoğlu: “Hükümetten bize yıl sonuna kadar destek olmalarını istiyoruz”09 Haziran 2020 Salı 09:44
  • Taçoy: "Kriz de yöneteceğiz, seçim de kazanacağız''09 Haziran 2020 Salı 09:08
  • Erhürman: O "çok başarılı kriz yönetimi"nin bizi getirdiği nokta bu işte!09 Haziran 2020 Salı 09:05
  • Güney Kıbrıs’ta çalışan bazı Kıbrıslı Türk işçiler bu sabah güneye gitti.09 Haziran 2020 Salı 09:02
  • Turizmciler KITSAB önderliğinde Başbakanlık önünde eylem düzenliyecek09 Haziran 2020 Salı 08:57
  • Dikkat Sis!09 Haziran 2020 Salı 08:46
  • Tatar: “Cumhurbaşkanlığı seçimi ubp’nin kuruluş yıldönümü olan 11 ekim’de.. Hepinize güveniyorum başaracağımıza inancım tam”08 Haziran 2020 Pazartesi 20:28
  • Tatar:“Ekonomik faaliyetlerin eskiye döneceğimize inanıyorum”08 Haziran 2020 Pazartesi 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti