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Katar Emiri: "Blokaj uygulayan ülkeler rejim değişikliği istiyorlar"

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Katar Emiri: "Blokaj uygulayan ülkeler rejim değişikliği istiyorlar"
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ABD basınına verdiği mülakatta 5 aydır süren Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri tarafından Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ambargoyu değerlendirdi. El Sani "Rejim değişikliği istiyorlar. Bu çok açık" dedi.

CBS'nin '60 Dakika' programında konuşan El Sani " Rejim değişikliği istiyorlar. Bu çok açık. Tarih bize bunu daha önceden, 1996'da babam Emir olduktan sonra, yapmayı denediklerini gösteriyor.Son birkaç haftada bunu açıkça belli ettiler" ifadelerini kullandı.

'EL CEZİRE'Yİ KAPATMAYACAĞIZ'

Doha'nın krizin sona ermesini istediğini vurgulayan El Sani buna rağmen 'hiçbir şeyin onuları ve bağımsızlıklarının üzerinde olmadığını vurguladı.

Körfez ülkelerinin talep ettiği gibi El Cezire kanalını kapatmayacaklarını söyleyen El Sani, "Bölge insanı için ifade özgürlüğü istiyoruz. Ama onlar bununla mutlu değil. Onlar bunun bir tehdit olduğunu düşünüyor. Bağımsızlığımız kırmızı çizgimiz. Buna kimsenin müdahale etmesine izin vermyiz. Bana El Cezire gibi bir kanalı kapamamı söylediğiniz zaman, tarih bir gün 50, 60 ya da 70 yıl sonra onun (El Cezire) bölgedeki ifade özgürlüğünü nasıl değiştirdiğimi yazacak. El Cezire'yi kapatmayacağız" ifadelerini kullandı.

Doha'nın krizin sona ermesini istediğini vurgulayan El Sani buna rağmen 'hiçbir şeyin onuları ve bağımsızlıklarının üzerinde olmadığını vurguladı.

'TRUMP'A ARABULUCU OLMASINA HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM'

Emir ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın krizde  arabulucu olmasına hazır olduklarını da söyledi.

Trump'ın kendisine 'Dostlarımın kendi aralarında kavga etmesine müsaade etmeyeceğim" dediğini söyleyen El Sani BM Genel Kurulu'nda Trump'ın müzakerelerin ABD'de yapılmasını teklif ettiğini söyledi.

El Sani "Ona açıkça hazır olduğumuzu söyledim. İlk günden beri diyalog talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haziran başında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır terörizme destek olmak ve içişlerine karışmakla suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkileri kesmişti. Krizde arabulucu olan Kuveyt 4 ülkenin Katar'a yönelik 13 maddelik taleplerini iletmişti. Talepler arasında Katar'ın İran ile ilişkilerini azaltması, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, El cEzire'nin kapatılması ve Müslüman Kardeşler'e verilen desteğin sonlandırılması da vardı.

Suçlamaları reddeden Katar talepleri kabul etmemişti.

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