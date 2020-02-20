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Katar İle Rusya Güvenlik Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı

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Katar İle Rusya Güvenlik Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı
Katar İle Rusya Güvenlik Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı

: Katar ve Rusya arasında güvenlik alanında iş birliğini artırmak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, başkent Doha'yı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri NikolayPatrushev başkanlığındaki üst düzey güvenlik heyetini kabul etti. 

Görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanı başta olmak üzere iş birliğini geliştirme yolları, terörle mücadele çabalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. 

Taraflar arasında görüşmenin ardından güvenlik alanında mutabakat zaptı imzalandı. 

Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü YevgeniyAnoşin de görüşmede güvenlik ve ekonomik iş birliği alanları gibi Rusya-Katar ilişkileri ile ilgili çeşitli konuların ele alındığını belirtti. 

Anoşin ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında St. Petersburg'da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) etkinlikleri kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmeyi umduğunu ifade etti. 

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