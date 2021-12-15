Katar ile Swap Anlaşmasında Dolar Kuru 22 Lira Olarak Belirlendi

BBN Türk TV'de Tarkan Kaleli ve Ekonomist Erdal Özel'in sunduğu BBN Finans programında KATAR ile SWAP anlaşmasında dolar kurunun 22 lira olması değerlendirildi. Ekonomist Özel 'Bunun Türkçesi, tefeciden para almak' dedi.

YouTube'da Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Dünya Gazetesi Yayın Yönetmeni Şeref Oğuz, çarpıcı bir bilgi paylaştı. 'KATAR ile yapılan swap anlaşmasında dolar kurunun 22 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Ekonomist Erdal Özel, '22 lira olarak belirlendiyse neden müdahale ediliyor?' diye sordu. "Şeref Oğuz bunu söylüyorsa, muhakkak bir dayanağı vardır. 22 Lira alınıyor olması aslında devletin, kuru artık 22 lira gördüğü anlamına gelir. Bunu geçtiğimiz dönemlerde de yaşadık. Dolar kuru 7 lira civarlarındayken özellikle köprü geçişlerinde kurun 11 lira alındığını görüyorduk. Şu anda 2 farklı kur var. Merkez Bankası neden müdahale ediyor? Eğer ki SWAP anlaşmalarında 22 lira alındıysa kur, neden dolar liranın altında tutmaya çalışıyorsunuz? Kaynaklarımız nereye gidiyor? Neden müdahale ediyorsunuz? Madem orada 22 lira belirlendi, şu anda bunun Türkçesi 'tefeciden para almak' yaptığınız SWAP anlaşmaları tefeciden para almaya dönmüş"

"BEN BUNUN NERESİNİ YORUMLAYAYIM?"

Ekonomist Erdal Özel, Şefik Çalışkan'ın açıklamasını "Bakın size çok enterasan bir cümle daha okuyacağım size, sayın Şefik Çalışkan bu ismi çok fazla bilen olduğunu düşünmüyorum ama 18 Kasım'da bu yeni ekonomi modelini yazan raporlayan kişi şöyle bir cümle kullanıyor, parasının değerini düşük tutan ülkelere karşı yerli üretimi ve istihdamı koruma modeli diyor. Bu nasıl bir açıklama bunun bilimsel bir karşılığı yok sizin gümrüğünüz yok mu gümrük vergileri uygulayarak bunu engellemeniz lazım. Burada 'ben daha çok paramın değerini düşüreceğim.' şeklinde bir politika olabilir mi? Ben bunun neresini yorumlayayım? Şu cümlenin neresini yorumlayayım." diye değerlendirdi.

"SAYIN NEBATİ, SİZ ÜZÜLÜRSÜNÜZ, BİZ MAĞDUR OLURUZ"

Geçtiğimiz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sevilay Yılman'a yaptığı açıklamalarda 'Batarsak, birlikte batarız, model işe yaramazsa üzülürüm' demişti. Ekonomist Erdal Özel'in hedefinde Bakan Nebati vardı. "Sayın Nebati 'Batarsak hep birlikte batarız' şeklinde bir söylemde bulundu. 'Model tutmazsa

üzülürüm' diyor. Ne yazık ki öyle olmuyor. Siz üzülürsünüz ama biz gerçekten mağdur oluruz. Burası deneme tahtası değil, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Lütfen denemelerinizi kendi üzerinizde yapın, vatandaşın üzerinde yapmayın. Buradan serzenişte bulunalım. Bir an evvel deneme tahtası olarak ülkeyi kullanmaktan vazgeçmelerini rica ediyoruz buradan. Sürekli bir bahane dış güçler, içeride manipülasyonlar ama baktığınız zaman manipülasyonu Merkez Bankası mı yapıyor? diyeceğiz. Piyasaya parayı süren ve dalgalanmaya sebep olan Merkez Bankası idi. "