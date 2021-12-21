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Katar ‘İslami Değerlere Aykırı’ Gerekçesiyle Gökkuşağı Desenini Yasakladı

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Katar'da LGBTİ bayraklarına benzer gökkuşağı desenlerindeki çocuk oyuncakları yasaklandı. Yapılan açıklamada, bu tür oyuncak vs. ürünlerin 'İslami değerlere aykırı olduğu' belirtildi.
Katar ‘İslami Değerlere Aykırı’ Gerekçesiyle Gökkuşağı Desenini Yasakladı

Katar’daki yetkililer, LGBT bayraklarına benzer gökkuşağı desenleri içeren çocuk oyuncaklarına ‘İslami değerlere aykırı’ olduğu gerekçesiyle el koydu.

Son dönemde Türkiye ile ilişkileriyle de konuşulan Katar, gelecek yılki Dünya Futbol Kupası’na ev sahipliği yapacak. Turnuva için herkesi ülkeye davet eden muhafazakar Müslüman Emirlik’te eşcinsellik yasa dışı olarak kabul ediliyor.

Katar hükümeti bunun üzerine harekete geçti.

Authorities in Qatar have seized a line of what they called 'un-Islamic' children's toys that feature rainbow patterns similar to LGBT flags (pictured)

Mağazalardan gökkuşağı rengindeki çocuk oyuncaklarına el konulurken, yetkililer bunların ‘İslami değerlere’ aykırı olduğunu öne sürdü.

LGBTİ BAYRAKLARINA BENZER RENKLER

Emirliğin ticaret ve sanayi bakanlığı gökkuşağı renklerinin neden yasaklandığını açıklamazken, LGBTİ bayrağına yakın olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alındığı öne sürüldü.

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Katar’ın farklı bölgelerindeki çeşitli perakende satış noktalarında denetim kampanyaları yürütüldüğünü” belirtildi.

‘İSLAMİ DEĞERLERE AYKIRI’

Yapılan açıklamada, ‘Kampanyalar, İslami değerlere aykırı sloganlar taşıyan çocuk oyuncaklarına el konulması da dahil olmak üzere çeşitli ihlallerin ele geçirilmesi ve serbest bırakılmasıyla sonuçlandı.’ ifadeleri yer aldı.

Resmi QNA haber ajansında yapılan ayrı bir açıklamada, “Bakanlık, tüm vatandaşları ve sakinleri geleneklerimize aykırı logo veya tasarım taşıyan herhangi bir ürünü bildirmeye çağırıyor”  ifadeleri yer aldı.

Katar makamlarından ise iddialara resmi bir yanıt gelmedi.

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