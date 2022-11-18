Katar kraliyeti istedi, FIFA açıkladı: Alkol Satışı Yasak

Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü başlayıp 18 Aralık Pazar günü sona erecek.

Futbolseverler, kupanın heyecanına kapılmışken; Katar’dan önemli bir hamle geldi.

Katar Kraliyet Ailesi, stadyumların etrafındaki stantların kaldırılması ve alkollü bira satışının yasaklanması konusunda uzun süredir FIFA ile görüşme halindeydi.

Ve beklenen karar, Dünya Kupası’nın başlamasına sadece iki gün kala geldi. FIFA, ev sahibi ülke yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonrası, stadyumların içinde ve çevresinde içki satışının yapılamayacağını, satışın stadyumlara uzak noktalarda yapılabileceğini açıkladı.

Ancak Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statların etrafında alkolsüz bira dağıtımı yapılacağı duyuruldu. FIFA’nın yaptığı duyuruda, “Ev sahibi ülke makamları ile FIFA arasındaki görüşmelerin ardından, alkollü içecek satışının FIFA Taraftar Festival alanında, diğer taraftar destinasyonlarında ve lisanslı mekanlarda yapılmasına ve Katar’ın 2022 Dünya Kupası stadyumlarının çevresindeki bira satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi.

Katar’ın Dünya Kupası statlarında satışa devam edecek olan Bud Zero’nun (alkolsüz bira) satışında değişiklik olmayacak.

Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim yaşamalarını sağlamaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Bira markası Budweiser’den açıklama geldi: “Utanç verici!”

2022 Dünya Kupası’nın başlamasına iki gün kala içki yasağı gelmesi, turnuva sponsoru bira markası Budweiser’ın tepkisini çekti. Turnuvanın ana sponsorlarından ve FIFA’ya yıllık 75 milyon euro sponsorluk bedeli ödeyen Budweiser, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Eh… Bu utanç verici” ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım daha sonra silindi. İngiltere merkezli Futbol Taraftarları Derneği ise “Bazı taraftarlar maçlarda bira içmeyi sever, bazıları ise sevmez ancak asıl sorun son dakikada yapılan U dönüşüdür ve bu da daha geniş bir soruna işaret etmektedir. O da organizasyon komitesinin taraftarlara yönelik iletişim ve netlik eksikliği” dedi. Öte yandan Katar’ın bu kararı; neden Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hakkını kazandıktan sonraki 12 yıl içinde almayı tercih etmediği de belirsizliğini koruyor.

Ev sahibi, futboldan çok yasaklar ile adından söz ettiriyor

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda boy göstermeye hazırlanan Katar, futboldan çok ülkedeki yasaklar ile adından söz ettiriyor. 2010 yılından bu yana Dünya Kupası’nı düzenlemek için hazırlıklar yapan ülke, bu süreçte pek çok insan hakları ihlaline imza attı. Stadyum inşaatlarında 6 bini aşkın işçinin öldüğü Katar’da yaşanan ihlaller, birçok sivil toplum örgütü tarafından raporlarla ortaya konuldu. İdare şekli monarşi olan ve El Thani hanedanı tarafından yönetilen Katar’ın, turnuva boyunca stat içi ve dışında uyulmasını istediği kurallar şöyle:

– Taraftarlar sadece otellerde ve belirlenen taraftar alanlarında alkol tüketebilecek. Bunların dışında olan alanlarda alkol tüketimi ve sarhoşluk kesinlikle yasak.

– Kavga ve kamu malına zarar verilirse tutuklamalar yapılacak.

– Toplum içinde flörtleşmek yasak.

– Stada maç izlemeye gelen kadınlar omuzdan dize kadar örtülü kıyafetlerle mütevazı giyinecek.

– Yüksek sesli müzik dinlemek ve küfür etmek yasak.

– Domuz eti yasak.

– Dini mekanlar başta olmak üzere kamusal alanlara saygı gösterilecek.