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Katar krizinde ek süre: Doha'ya 48 saat verildi

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Katar krizinde ek süre: Doha'ya 48 saat verildi
Dört Arap ülkesi, Katar'a yönelik ambargoyu kaldırmak için şart koştuğu 13 maddelik talebe yanıt için Doha Yönetimi'ne ek süre tanıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise bugün Ortadoğu turuna başlıyor.

Kuveyt Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, Katar krizinde arabulucu olarak görev alan Kuveyt hükümetinden gelen talep sonrası Katar'a ek süre vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Ortadoğu Haber Ajansı da ek süre verildiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, 13 maddelik şartları sunan dört ülkenin dışişleri bakanlarının çarşamba günü Kahire'de bir araya gelip Katar'a yönelik atılacak gelecek adımları ele alacaklarını bildirdi.

Katar'a 10 gün önce sunulan talepler arasında İran ile ilişkilerin zayıflatılması, İslamcı gruplara verilen desteğin kesilmesi, Doha merkezli El Cezire ve diğer kanallarının yayınlarını durdurulması ve Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması yer alıyor.

Katar'ın resmi cevabını Kuveyt'e ilettiği belirtiliyor. Ancak cevabın içeriğine dair bir açıklama henüz yapılmadı. 

El Arabiya: Katar ile işbirliği yapan ülkeler de etkilenebilir

Suudi El Arabiya televizyonu, Katar'a tanınan sona erdiğinde yeni yaptırımlar getirilebileceği yönünde bir haber yayınlamıştı.

Televizyon kanalının haberinde, yaptırımlardan birinin ülkenin altı üyeli Körfez İşbirliği Konseyi üyeliğinin askıya alınması olabileceğini duyurmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye diğer ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman.

El Arabiya'ya göre, olası ticari yaptırımlar, Katar ile işbirliği yapan ülke ve firmaları da içerebilir.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman El Tani, daha önce yaptığı açıklamada, taleplerin ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini söylemişti. Talepleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten El Tani, "Talep listesi, reddedilsin diye hazırlanmış, kabul edilsin ya da müzakere edilsin diye değil" demişti.

Bahreyn'den çağrı

Bahreyn, verilen ilk sürenin sona ermesinden önce Katar'a yaptığı çağrıda, taleplere uymasını istedi. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife, söz konusu çağrıyı ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında gerçekleştirdi.

Gabriel'in Ortadoğu turu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı içeren bir Ortadoğu turuna çıkıyor.

Gabriel, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, taraflara diyalog çağrısında bulundu. Gabriel, "Güvensizlik ve ihtilafın, tüm tarafları ve aynı zamanda tüm yarımadayı zayıflatabileceği konusunda endişeliyiz" dedi.

Trump Körfez ülkesi liderleriyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise kriz konusunda bazı Körfez bölgesi ülkeleri liderleriyle telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açılamada, Trump'ın birlik çağrısı yaptığı ve teröristlere mali desteğin son bulmasının önemini yinelediği kaydedildi.

Trump, pazar akşamı, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, Abu Dabi veliaht prensi Muhammed bin Seyid el Nahyan ve Katar Emiri Tamin bin Hamad el Tani ile görüştü.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, geçen ay terörü desteklediği gerekçesiyle Doha ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Ekonomik yaptırımlar da içeren bu hamle sonrası dört ülke terör listesine Katar ile bağlantılı 59 isim ve 12 grubu eklemişti.

Doha, boykotu, bir "abluka" ve "toplu cezalandırma" olarak nitelendirmişti.

2014 yılında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bölgesel güvenlik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Katar'dan büyükelçilerini geçici olarak çekmiş, bu kriz Kuveyt'in arabuluculuğunda çözülmüştü.

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