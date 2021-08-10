Katar merkezli El Cezire televizyonun, Kıbrıs pasaportlarıyla ilgili yeni bir skandal ortaya attı

Katar merkezli El Cezire televizyonun, Kıbrıs pasaportlarıyla ilgili yeni bir skandal ortaya attığı belirtildi.

Katar merkezli El Cezire televizyonun, Kıbrıs pasaportlarıyla ilgili yeni bir skandal ortaya attığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, El Cezire’nin, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığında verdiği altın pasaportlarla ilgili bu defa ise İngiliz futboluna dayanan yeni bir video yayımladığını yazdılar.

El Cezire’nin, İngiliz futbolundaki skandala ilişkin yeni ifşalarının, Güney Kıbrıs’ın uluslararası açıdan rezil olması kâbusunu yeniden uyandırdığını yazan gazete, yeni olayın basitçe Güney Kıbrıs’a dayanmadığını ayrıca dünyanın bir ucundaki yabancıların, futbol takımları satın alarak kara para aklamak için Kıbrıs Yatırım Programı’ndan (KEP) faydalandığını gösterdiğini belirtti.

Haberi “Pasaportlarla İlgili Yeni Teşhir-KEP Aracılığıyla Futbol Takımlarının Satın Alınmasında Kıbrıs’ı Da Müdahil Ettiler” başlığıyla veren gazete, El Cezire’nin dün yayımladığı gerek sesli( 3 adet ses kaydı) kayıtlar, gerekse daha sonra yayınladığı videoda, eski bir İngiliz Scotland Yard polis tarafından, Güney Kıbrıs’ın yatırım programına dahil edildiğini yazdı.

Bahse konu eski İngiliz polisinin, “İngiliz bir futbol takımı satın alarak kara para aklamaya ilgi duyan yabancı bir yatımcının Kıbrıs pasaportu almasının çok zor olmadığını” söylediğini yazan gazete, El Cezire’nin dün internet sayfasında da yayımladığı 3 ses kaydında, gazetecilerin, Derby County futbol takımının satın alınmasıyla ilgili anlaşma noktasına gelerek, gizlice kendilerini, rüşvet ve kara para aklamadan hükümlü Çinli bir suçlunun temsilcileri olarak tanıttıklarını belirtti.

Futbol takımı satın alınması noktasında Kıbrıs Yatırım Programı’ndan söz edildiğini belirten gazete, üçüncü ses kaydında, geçmiş aylarda gazetecilerin Güney Kıbrıs ile ilgili gizlice çektikleri videoyla ortaya çıkan pasaport skandalından ve El Cezire’nin “The Cyprus Papers Undercover” başlıklı belgeselinden de söz edildiğini yazdı.

Habere göre El Cezire tarafından yayımlanan videoda, gazeteci olduklarını gizleyen kişilerin, offshore trust ve futbol takımlarına ilişkin anlaşmalardan uzman olan finans danışmanı Christopher Samuelson ile görüştükleri görülüyor.

Olayın kilit ismi olan bahse konu danışmanın, 1990’lı yıllarda oligarkların milyon dolarlarını Rusya dışına taşıyan kişi olduğuna dikkati çeken gazete, Samuelson’un muhataplarına, temsil ettikleri Çinli yatırımcının “English Futboll League” tarafından onay alacağı teyidinde de bulunduğunu belirtti.

Habere göre Samuelson, gazetecileri, Derby kentine götürerek burada Derby County takımının sahibi olan Mel Moris ile görüşmelerini ve kulübün 99 milyon sterline satılması için müzakere etmelerini sağladı.

Samuelson daha sonra gazetecilere, anlaşmaları kolaylaştırmak için kirli numaralar kullanan Scotland Yard eski polisi olan Keith Hunter isimli bir de çalışma arkadaşının bulunduğunu söyledi.

Samuelson ve Hunter, video kapsamında, Çinli müşterilerinin yeni bir pasaporta sahip olmasını ve futbol makamlarını kandırmak için yeni bir kimlik verebilecekleri yönünde de teyitte bulundu.

Hunter konuşmanın bir bölümünde “bunu daha önce sizin müşterinizden daha kötü durumda olan kişiler için de çok defa yaptık” ifadesini de kullandı.

Hunter ayrıca gazetecilere Kıbrıs’taki temaslarından da bahsetti.

Gazete videonun bir bölümünde ise Birleşik Krallık’a kaçan ve Europort listesinde olduğu için seyahat edemeyen bir Rus ile ilgili olayın, İngiltere’deki Güney Kıbrıs konsolosluğuna giden -ismi verilmeyen- Rum bakan tarafından çözüldüğünden, hatta bahse konu Rus’un Güney Kıbrıs’a ayak dahi basmadığından söz edildiğini yazdı.

Politis gazetesi ilgili haberi “İngiliz Sahasında Top Oynuyorlar-El Cezire’den Yeni İfşaalar: İngiliz Takımlarının …Geçmişli Yatırımcılar Tarafından Alım Satımında Kıbrıs Eli” başlığıyla verirken İngiliz danışmanların, “Hristakis Ciovanis, Andres Pittas ve Tony Kay” gibi isimleri Güney Kıbrıs’taki tüm kapıları açacak kişiler olarak gösterdiğini yazdı.

Alithia gazetesi, ilgili haberi “Suçlular Tarafından KEP Aracılığıyla Kıbrıs Pasaportu Alımına İlişkin İfadeler-El Cezire’nin Yeni Videosu, İngiliz Takımlarının Satın Alınmasında Kıbrıs’ı Nasıl Müdahil Etti” başlığıyla aktardı.

OCCRP’NİN SUUDİ ARABAİSTANLI İŞ İNSANI VE JETİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN YAYINI

Politis gazetesi, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin (OCCRP), “Kıbrıslı Başkan Nikos Anastasiadis’in Αltın Arkadaşları ve Komşuları” başlığıyla yayımladığı yeni yayınında, Suudi Arabistanlı Abdulrahman bin Khalid bin Mahfouz, aile yakınlarına üyelerine verilen “Kıbrıs vatandaşlığını” ve özel jetinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kullanılmasını gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, OCCRP’nin yayına dayanarak, Suudi Arabistanlı iş insanın ikinci eşinin, Anastasiadis’in, Mahfouz’a ait özel jetini kullanmasından hemen önce Ağustos 2015’te vatandaşlık aldığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde OCCRP’nin, Anastasiadis’in Suudi Arabistanlı arkadaşının, Limasol’daki başkanlık konutunun yanında yazlık ev almasını da gündeme getirdiğini yazdı.