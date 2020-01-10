Katar metrosu: Metroları bile otel konforluğunda!
Katar'ın başkenti Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen metronun ilk etabı hizmete girdi. 6 yıldır yapımı devam eden metronun kırmızı hattı, 8 Mayıs itibariyle halkın kullanımına açıldı. Metro ağı tamamlandığında toplam 300 km uzunluğunda ve 100 istasyonlu olacak. Trenlerin içi ise görenlerin gözlerini kamaştırıyor.
Katar'ın başkenti Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen metronun ilk etabı hizmete girdi.6 yıldır yapımı devam eden metronun kırmızı hattı, 8 Mayıs itibariyle halkın kullanımına açıldı.
10 Ocak 2020 Cuma 19:50
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