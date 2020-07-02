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Katar Sağlık Bakanlığından ‘Kovid-19 salgınında zirve noktasını geçtik’ açıklaması

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Katar Sağlık Bakanlığından ‘Kovid-19 salgınında zirve noktasını geçtik’ açıklaması
Katar Sağlık Bakanlığından ‘Kovid-19 salgınında zirve noktasını geçtik’ açıklaması

Katar Sağlık Bakanı Hanan Muhammed el-Kuvari, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) zirve noktasını geçtiklerini duyurdu.

Katar haber ajansı QNA’da yer alan açıklamasında Katar Sağlık Bakanı Hanan Muhammed el-Kuvari, salgında zirve noktasını geçtiklerini ancak virüsün halen toplum sağlığı için risk oluşturduğunu belirtti.

Kuvari, Katar halkını sosyal mesafe başta olmak üzere salgının önüne geçilebilmesi için alınan diğer tedbirlere uymaya çağırdı.

Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı ülkede 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 115 olduğunu açıkladı.

Ülkede 915 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 97 bin 3’e yükseldiği kaydedildi.

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