Katar’a, Kıbrıslı Türk temsilci yerine yabancı temsilci!..

KKTC’de yaşanan anomalilere bir yenisinin daha eklendiği öne sürülüyor. Cemaatten yani toplumdan, Otonom Türk Yönetimine, daha sonra Federe Devlete ve ensonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek devlet statüsüne geçilen KKTC’de temsilci seçimlerinde, yanlışlar yapıldığı ileri sürülüyor. KKTC’yi temsil eden dış temsilciliklerden Katar Doha’da Kıbrıslı Türk yerine yabancı ve Arap kökenli birisinin KKTC’yi temsil ettiği belirlendi.

Dış Temsilciliklere yapılan atamalarda, temsilcilerin özellikle KKTC uyruklu ve kökeni Türk olan kişilerden seçilmesine özen gösterilirken, bu titizlik Katar Doha’da gösterilmediği ileri sürülüyor..

Katar Doha Temsilciliğine TayseerAl-Shanableh isimli bir yabancının atanması dikkat çekerken bu konuya birçok vatandaştan tepki gelmeye başladığı gözlemlendi.

Ülkenin önde gelen bir üniversitesinde eğitmenlik yapan ismi bizde saklı güvenilir bir kaynak, yapmış olduğu açıklamada, Dış Temsilcilikler ülkelerin vitrinleridir. Bu vitrinlerin çok itinalı bir şekilde düzenlenmesi ve ‘Al Benisi’ çok yüksek olması gerekir. Bu nedenle oralara yapılacak atamalarda da çok dikkat edilmesi gerekir dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Katar Doha’ya yabancı birisinin atanmasının doğru olup olmadığını siyasilerin tercihlerine bırakıyorum. Ancak bizce bu atama doğru değil. Bu atamalara bakan, sanki KKTC’de bu seviyede birisinin olmadığını ve bu nedenle bir yabancının atandığını düşünebilir. Bunun yanısıra bir Kıbrıs kökenli birisinden bu ülkenin sorunlarını ve izleyeceği yolu bir yabancı bilmeyebilir. Yabancı aldığı ücrete bakarken, Kıbrıs kökenli birisi ülkesinin kültürünü, geleceğini ve menfaatlerini daha çok düşünür. Bu nedenle bir yabancının temsilci olarak atanmasını ben ve birçok arkadaşım doğru bulmuyoruz ifadesinde bulundu.