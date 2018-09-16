  • BIST 94.830
  • Altın 240,059
  • Dolar 6,2366
  • Euro 7,2677
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Katar’a, Kıbrıslı Türk temsilci yerine yabancı temsilci!..

» »
KKTC’de yaşanan anomalilere bir yenisinin daha eklendiği öne sürülüyor.
Katar’a, Kıbrıslı Türk temsilci yerine yabancı temsilci!..

KKTC’de yaşanan anomalilere bir yenisinin daha eklendiği öne sürülüyor. Cemaatten yani toplumdan, Otonom Türk Yönetimine, daha sonra Federe Devlete ve ensonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek devlet statüsüne geçilen KKTC’de temsilci seçimlerinde, yanlışlar yapıldığı ileri sürülüyor. KKTC’yi temsil eden dış temsilciliklerden Katar Doha’da Kıbrıslı Türk yerine yabancı ve Arap kökenli birisinin KKTC’yi temsil ettiği belirlendi.

Dış Temsilciliklere yapılan atamalarda, temsilcilerin özellikle KKTC uyruklu ve kökeni Türk olan kişilerden seçilmesine özen gösterilirken, bu titizlik Katar Doha’da gösterilmediği ileri sürülüyor..

Katar Doha Temsilciliğine TayseerAl-Shanableh isimli bir yabancının atanması dikkat çekerken bu konuya birçok vatandaştan tepki gelmeye başladığı gözlemlendi.

Ülkenin önde gelen bir üniversitesinde eğitmenlik yapan ismi bizde saklı güvenilir bir kaynak, yapmış olduğu açıklamada, Dış Temsilcilikler ülkelerin vitrinleridir. Bu vitrinlerin çok itinalı bir şekilde düzenlenmesi ve ‘Al Benisi’ çok yüksek olması gerekir. Bu nedenle oralara yapılacak atamalarda da çok dikkat edilmesi gerekir dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Katar Doha’ya yabancı birisinin atanmasının doğru olup olmadığını siyasilerin tercihlerine bırakıyorum. Ancak bizce bu atama doğru değil. Bu atamalara bakan, sanki KKTC’de bu seviyede birisinin olmadığını ve bu nedenle bir yabancının atandığını düşünebilir. Bunun yanısıra bir Kıbrıs kökenli birisinden bu ülkenin sorunlarını ve izleyeceği yolu bir yabancı bilmeyebilir. Yabancı aldığı ücrete bakarken, Kıbrıs kökenli birisi ülkesinin kültürünü, geleceğini ve menfaatlerini daha çok düşünür. Bu nedenle bir yabancının temsilci olarak atanmasını ben ve birçok arkadaşım doğru bulmuyoruz ifadesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Katar’a, Kıbrıslı Türk temsilci yerine yabancı temsilci!..17 Eylül 2018 Pazartesi 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!17 Eylül 2018 Pazartesi 08:00
  • Türk Dış Politikasında Kıbrıs Sorunu16 Eylül 2018 Pazar 21:01
  • Kar-İş taşımacılıkta uzlaşı yok!16 Eylül 2018 Pazar 18:07
  • KTTO: "Güney Kıbrıs yüzde 48 daha pahalı"16 Eylül 2018 Pazar 17:41
  • Bakanlık ve Kar-İş anlaştı16 Eylül 2018 Pazar 16:34
  • Kıbtes, Eğitim Bakanlığını eleştirdi16 Eylül 2018 Pazar 14:57
  • “Üreticilerimizin ellerinde bulundurdukları tohumluk materyallerini mutlaka muhafaza etmeleri gerekmektedir”16 Eylül 2018 Pazar 14:55
  • Zaroğlu: “Zorlamayın, olmuyor; gelin halka gidelim”16 Eylül 2018 Pazar 14:52
  • Ziraat Mühendisleri Odası: “Döviz kurundaki artış üretimle tüketimi tehdit ediyor”16 Eylül 2018 Pazar 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti