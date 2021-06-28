  • BIST 1.383
  • Altın 497,437
  • Dolar 8,6860
  • Euro 10,3549
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Katarakt nedir, belirtileri nelerdir?

» »
Göz merceğinde oluşan bulanıklık olarak nitelendirilen katarakt görmede azalma, ışığa hassasiyet, gece görüşünde bozulma, renklerde solma gibi problemlere yol açıyor.
Katarakt nedir, belirtileri nelerdir?

Göz merceğinde oluşan bulanıklık olarak nitelendirilen katarakt görmede azalma, ışığa hassasiyet, gece görüşünde bozulma, renklerde solma gibi problemlere yol açıyor. Peki yaşlılık hastalığı olarak bilinen ve halk arasında “göze perde inmesi” diye adlandırılan katarakt nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Göz merceğinin özellikle yaşa bağlı olarak saydamlığını yetirmesi olayına katarakt deniyor.

Katarakt, gözümüzün renkli kısmının arkasında oluşuyor. Objektif, gözünüze giren ışığa odaklanır, retinada net ve keskin görüntüler üretir. Yaşlandıkça, gözümüzdeki lensler daha az esnek, şeffaf ve daha kalın hale gelir. Yaşa bağlı ve diğer tıbbi durumlar lens içindeki dokuların parçalanmasına ve bir araya toplanmasına neden olur ve lens içindeki küçük alanları bulanıklaştırır.

Katarakt gelişmeye devam ettikçe, bulanıklaşma daha da yoğunlaşır ve lensin daha büyük bir kısmını içerir. Bir katarakt, ışığın lensin içinden geçerken dağılmasını engeller ve keskin bir şekilde tanımlanmış bir görüntünün retinaya ulaşmasını engeller ve görüşünüz bulanıklaşır.

KATARAKT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Uzağı ve yakını görememe

-Işıktan şikayet ve kamaşma

-Güneşli günlerde görmenin bozulması

-Bulanık görme

-Renklerin zor ve soluk algılanması

-Göz yorgunluğu ve baş ağrısı

-Gözlük numarasının sık değişmesi

-Gözlük ihtiyacının azalması

-Gözlüksüz yakını daha iyi görme

-Gece görüşünde azalma

-Derinlik hissinin kaybı

KATARAKT TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Katarakt hastalığı tedavisi için tek seçenek ameliyattır. Başlangıç seviyesinde katarakt hastasının mesleki fonksiyonlarını veya günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladıysa, erken evrede tedavi edilebilir. Son yıllarda katarakt cerrahisinde önemli yenilikler ile birlikte, premium göz içi lenslerinin kullanımıyla hastalar katarakt ameliyatı sonrası yaşamlarını eskiye oranla daha konforlu bir şekilde sürdürebilmekte ve multifocal göz içi lensler sayesinde gözlük kullanmadan uzağı ve yakını rahatça görebilmektedir.

Katarakt ameliyatı, matlaşmış lensin çıkarılmasını ve yapay lensle değiştirilmesini içerir. Göz içi lensi olarak adlandırılan yapay lens, doğal merceğinizle aynı yere yerleştirilir. Bazı kişilerde diğer göz problemleri nedeniyle yapay bir lens kullanımı uygun olmamaktadır. Böyle durumlarda, katarakt giderildikten sonra görme, gözlük veya kontakt lensler ile düzeltilebilir.

KATARAKT AMELİYATINDA NE YAPILIYOR?

Yapılan ameliyatta gözün içine 2 milimetre civarında bir delikten giriliyor ve fako denilen cihazın yardımıyla kataraktlı mercek göz içinde parçalanıyor. Mercek parçaları, adeta bir elektrik süpürgesi gibi vakumla emiliyor. Daha sonra katlanabilir bir lens, aynı delikten eski kataraktlı lensin boşluğuna yerleştiriliyor.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Erken doğum riski olanlara NST testi" önerisi28 Haziran 2021 Pazartesi 16:02
  • Türkiye’de kullanılan Sinovac aşısı için dikkat çeken karar28 Haziran 2021 Pazartesi 15:02
  • Ani kalp durması önlenebilir mi?28 Haziran 2021 Pazartesi 14:33
  • Yağ yakmanın 5 etkili yolu28 Haziran 2021 Pazartesi 14:01
  • Kanser aşısı Faz 2 aşamasına geçti28 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
  • Hızal: Ulaşabildiğiniz Aşıyı Yaptırın28 Haziran 2021 Pazartesi 11:12
  • Ruh ve Beden Sağlığınız İçin Doğada Vakit Geçirin27 Haziran 2021 Pazar 23:38
  • Ekran Başında Hareketsiz Saatler Duruşu Bozuyor27 Haziran 2021 Pazar 23:15
  • "Uyanır Uyanmaz Spor Yapmayın"27 Haziran 2021 Pazar 22:52
  • Uzmanlar Uyarıyor: Kanser Hastaları Kontrollerini Ertelemesin27 Haziran 2021 Pazar 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti