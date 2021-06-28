Katarakt nedir, belirtileri nelerdir?

Göz merceğinde oluşan bulanıklık olarak nitelendirilen katarakt görmede azalma, ışığa hassasiyet, gece görüşünde bozulma, renklerde solma gibi problemlere yol açıyor. Peki yaşlılık hastalığı olarak bilinen ve halk arasında “göze perde inmesi” diye adlandırılan katarakt nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Göz merceğinin özellikle yaşa bağlı olarak saydamlığını yetirmesi olayına katarakt deniyor.

Katarakt, gözümüzün renkli kısmının arkasında oluşuyor. Objektif, gözünüze giren ışığa odaklanır, retinada net ve keskin görüntüler üretir. Yaşlandıkça, gözümüzdeki lensler daha az esnek, şeffaf ve daha kalın hale gelir. Yaşa bağlı ve diğer tıbbi durumlar lens içindeki dokuların parçalanmasına ve bir araya toplanmasına neden olur ve lens içindeki küçük alanları bulanıklaştırır.

Katarakt gelişmeye devam ettikçe, bulanıklaşma daha da yoğunlaşır ve lensin daha büyük bir kısmını içerir. Bir katarakt, ışığın lensin içinden geçerken dağılmasını engeller ve keskin bir şekilde tanımlanmış bir görüntünün retinaya ulaşmasını engeller ve görüşünüz bulanıklaşır.

KATARAKT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Uzağı ve yakını görememe

-Işıktan şikayet ve kamaşma

-Güneşli günlerde görmenin bozulması

-Bulanık görme

-Renklerin zor ve soluk algılanması

-Göz yorgunluğu ve baş ağrısı

-Gözlük numarasının sık değişmesi

-Gözlük ihtiyacının azalması

-Gözlüksüz yakını daha iyi görme

-Gece görüşünde azalma

-Derinlik hissinin kaybı

KATARAKT TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Katarakt hastalığı tedavisi için tek seçenek ameliyattır. Başlangıç seviyesinde katarakt hastasının mesleki fonksiyonlarını veya günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladıysa, erken evrede tedavi edilebilir. Son yıllarda katarakt cerrahisinde önemli yenilikler ile birlikte, premium göz içi lenslerinin kullanımıyla hastalar katarakt ameliyatı sonrası yaşamlarını eskiye oranla daha konforlu bir şekilde sürdürebilmekte ve multifocal göz içi lensler sayesinde gözlük kullanmadan uzağı ve yakını rahatça görebilmektedir.



Katarakt ameliyatı, matlaşmış lensin çıkarılmasını ve yapay lensle değiştirilmesini içerir. Göz içi lensi olarak adlandırılan yapay lens, doğal merceğinizle aynı yere yerleştirilir. Bazı kişilerde diğer göz problemleri nedeniyle yapay bir lens kullanımı uygun olmamaktadır. Böyle durumlarda, katarakt giderildikten sonra görme, gözlük veya kontakt lensler ile düzeltilebilir.

KATARAKT AMELİYATINDA NE YAPILIYOR?



Yapılan ameliyatta gözün içine 2 milimetre civarında bir delikten giriliyor ve fako denilen cihazın yardımıyla kataraktlı mercek göz içinde parçalanıyor. Mercek parçaları, adeta bir elektrik süpürgesi gibi vakumla emiliyor. Daha sonra katlanabilir bir lens, aynı delikten eski kataraktlı lensin boşluğuna yerleştiriliyor.