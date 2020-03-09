  • BIST 105.798
  • Altın 328,992
  • Dolar 6,1024
  • Euro 6,9662
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Katar'dan 14 Ülkeden Gelen Yolculara Giriş Yasağı

» »
Katar'dan 14 Ülkeden Gelen Yolculara Giriş Yasağı
Katar'dan 14 Ülkeden Gelen Yolculara Giriş Yasağı

Katar, 14 ülkeden gelen tüm yolcuların geçici olarak ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.
Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 14 ülkeden gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirildi. 
Söz konusu ülkelerin Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Srilanka, Suriye ve Tayland olduğu kaydedildi. 

Katar vatandaşlarına da zorunluluk olmadıkça bu ülkelere gidilmemesi çağrısı yapıldı.
Öte yandan, Katar Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son tespit edilen 3 koronavirüs vakasıyla ülkede salgına yakalanan kişi sayısının 15'e yükseldiği, söz konusu üç kişinin de ülkede yaşayan yabancılar olduğu ve aynı dairede yaşadıkları belirtilmişti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "En kötü senaryo" ifşa oldu: Yalnızca ABD'de 96 milyon kişi koronavirüs kapabilir08 Mart 2020 Pazar 22:25
  • Koronavirüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi?08 Mart 2020 Pazar 22:16
  • Vaka sayısı 100 bini aştı! Hangi ülkede ne kadar vaka var?08 Mart 2020 Pazar 22:15
  • İtalya'da Covid-19 nedeniyle Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı08 Mart 2020 Pazar 21:31
  • ‘Corona virüsü kaptım’ diye hastaneyi birbirine kattı08 Mart 2020 Pazar 20:11
  • İtalya'da Koronavirüs için 'Paniğe gerek yok' diyen iktidar ortağı Zingaretti Koronavirüs'e yakanlandı08 Mart 2020 Pazar 18:42
  • Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler! En az 7 kişi hayatını kaybetti08 Mart 2020 Pazar 18:05
  • Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar08 Mart 2020 Pazar 18:03
  • Koronavirüs: İtalya'da 16 milyon kişi karantinada08 Mart 2020 Pazar 12:09
  • Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İtalya'nın kuzeyi karantina altında08 Mart 2020 Pazar 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti