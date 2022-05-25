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Katar’dan İngiltere’ye 10 milyar sterlinlik yatırım

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Katar’dan İngiltere’deki kilit sektörlere 10 milyar sterlinlik yatırım hamlesi geldi. İki ülke arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirilirken, "Stratejik Yatırım Ortaklığı" anlaşması imzalandı.
Katar’dan İngiltere’ye 10 milyar sterlinlik yatırım

Katar ile İngiltere arasındaki ekonomik, kültürel ve savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla İngiltere’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile Windsor Kalesi’nde bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, Katar emirinin ekonomik büyümenin harekete geçirilmesi ve küresel zorlukları ele almak için İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüştüğü bildirildi.

Al Sani’nin ziyareti kapsamında, Katar, teknoloji, sağlık, altyapı ve temiz enerji sektörleri de dahil olmak üzere İngiltere’ye 10 milyar sterlin yatırım yapma sözü verdi.

Körfez ülkesinin dışişleri bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani Financial Times’a yaptığı açıklamada, fonların önümüzdeki beş yıl içinde Katar Yatırım Otoritesi aracılığıyla finanse edileceğini söyledi.

Yönetimi altında tahmini 450 milyar doları olan QIA’nın başkanı Şeyh Muhammed, “Bunun yakın gelecekte İngiltere ve Katar’a büyük fırsatlar getirmesini umuyoruz” dedi.

‘İŞ FIRSATLARI YARATACAK BİR HAMLE’

Muhammed, 2050 yılına kadar İngiltere’nin net karbon emisyonlarını sıfıra indirme planlarına atıfta bulunarak, “Özellikle teknoloji, fintech, sürdürülebilirlik alanlarında büyük bir potansiyel var” diye ekledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Katar ile yapılan anlaşmayı İngiliz iş dünyasına bir güven oyu olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Johnson, “İngiltere-Katar stratejik yatırım ortaklığı, ticaret ve yatırım yoluyla ekonomik büyüme vizyonumuzu gerçekleştirerek, ülke genelinde kilit sektörlerde kaliteli iş fırsatları yaratacak” dedi.

Geçen yıl İngiltere, Abu Dabi devlet fonu Mubadala ile İngiliz hükümeti 10 milyar sterlinlik yatırım yapmak için benzer bir anlaşma imzalamıştı.

İngiltere ve Katar ayrıca “küresel enerji kaynaklarının güvenliğini desteklemek için inovasyon ve işbirliğini artırmak için birlikte çalışmak” için bir mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Katarlı yetkililer, Rusya’nın enerjisine olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken, uzun vadeli LNG sözleşmeleri yapmak ve kıtaya ihracatı artırmak için Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa’daki çok sayıda hükümet ve enerji şirketi ile görüşmelerde bulunuyor.

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