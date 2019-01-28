Kate Hudson kızını cinsiyetsiz büyütüyor

Danny Fujikawa ile olan birlikteliğinden ilk bebeğini ekim ayında kucağını alan 3 çocuk annesi Kate Hudson, dedesinin adını verdiği kızı Rani hakkında konuştu.



Kızının kendini nasıl kimliklendireceği konusunda fikri olmadığını söyleyen 39 yaşındaki Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı, “Bence her bir çocuğu ne olursa olsun ayırmadan -cinsiyetsiz bir yaklaşım gibi- yetiştirmek gerekir” dedi.

Hudson, geçen günlerde Instagram hesabında bebeğini iş yerinde emzirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.