Kathimerini: Anastasiadis destansı bir çıkış yaparak namını kurtarmaya çalışıyor

Rum Yönetimi Başkanlığı koltuğunu bırakmaya hazırlanan Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması için AB’nin, BM’nin işbirliğinde inisiyatif alması” talebiyle başlattığı temas turları “destansı bir çıkış yaparak namını kurtarma” ç

Rum Yönetimi Başkanlığı koltuğunu bırakmaya hazırlanan Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması için AB’nin, BM’nin işbirliğinde inisiyatif alması” talebiyle başlattığı temas turları “destansı bir çıkış yaparak namını kurtarma” çabası olarak algılanıyor.

Haftalık Kathimerini “Lefkoşa Berlin ve Paris’i Çağırıyor… Nikos Anastasiadis’in Başladığı Son Seyahat Kıbrıs Sorununu Son Kurtarma Çabası” başlıklı haberinde, deneyimli gözlemcilerin değerlendirmelerini aktardı.

Gazeteye göre Anastasiadis, geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la başlattığı ve 23 Kasım’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam ettireceği temasların mevcut konjonktürde beklenen sonucu vermesinin imkânsıza yakın zor olduğuna işaret ediyor.

Haberde Anastasiadis’in görev süresinin bitmesine üç ay kaldığı, ardından Yunanistan ve Türkiye’de seçimler yapılacağı, Fransa ile Almanya arasındaki ilişkilerin bu dönem, Ukrayna meselesi ve Çin’in Almanya’daki yatırımlar nedeniyle Kıbrıs sorununda ortak inisiyatif alabilecekleri kadar iyi olmadığı detaylarıyla aktarıldı.

Gazete, Kıbrıs sorununun deneyimli gözlemcilerinin Anastasiadis’in bu temasları ile “10 yıllık başkanlık dönemin siyasi mirasının, Kıbrıs sorununu çözmedeki başarısızlık ve bunun etkileri ile özdeşleşmesini engelleme ve namını kurtarma çabası” olabileceği görüşünde olduğunu ekledi.

Öte yandan Haravgi ve Alithia Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, önümüzdeki günlerde Ada’ya gelecek olan BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča ile perşembe günü görüşeceğini, Jenča’ya Rum tarafının “Kıbrıs sorununu BM çerçevesi içinde çözmek için müzakere prosedürüne başlamaya hazır olduğunu” söyleyeceğini yazdı.

Anastasiadis’in Basın Ofisi Müdürü Andreas Yosif’in yazılı açıklamasına dayandırılan haberde, geçen temmuz ayında da Ada’ya gelerek hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hem de Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile görüşen Jenča’nın, bu ziyaretinde de Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.