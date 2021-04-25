Kathimerini: Arıklı nedeni ile AB kuzeydeki alt yapı projelerini durdurabilir!
Güney Kıbrıs'ta haftalık olarak yayın yapan Kathimerini Gazetesi Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ın kuzeyindeki alt yapı projelerini durdurabileceğinin haberini yaptı.
Pavlos Xanthoulis haftalık yayın yapan Kathimerini Gazetesindeki haberinde Komisyonun alt yapı projelerini Arıklı nedeni ile bir süre askıya alabileceğinden bahsediliyor.
Kathimerini haberinde Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın daha önceki faaliyetleri nedeni ile Avrupa Komisyonu'nun böyle bir karar alabileceği belirtiliyor.
Haberde Komisyonun bir süre projeleri buzdolabına koyabileceğinden de bahsediliyor.
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