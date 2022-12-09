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Katı Kişi Sendromu'na yakalanan Celine Dion, konserlerini erteledi

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Celine Dion, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinde nadir görülen bir nörolojik hastalık teşhisi konduğunu duyurdu.
Katı Kişi Sendromu'na yakalanan Celine Dion, konserlerini erteledi

54 yaşındaki Kanadalı ünlü şarkıcı, kaslarının kontrolsüz bir şekilde kasılmasına yol açan ve Katı Kişi Sendromu adı verilen bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu açıkladı.

5,2 milyon takipçisi olan Dion, bu hastalık nedeniyle yürüme ve şarkı söylemede zorluk çektiğini belirterek, gelecek yıl için planlanan İngiltere ve Avrupa turlarını yapamayacağını söyledi.

Dion, video mesajında, "Uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyorum. Bu zorluklarla yüzleşmek ve neler yaşadığımı anlatmakta çok zorlandım" diye konuştu.

Hastalığının milyonda bir kişide görüldüğünü anlatırken duygusal anlar yaşayan Dion, "Bu nadir hastalıkla ilgili hala öğrenme aşamasında olsak da yaşadığım kas spazmlarının ondan kaynaklandığını biliyoruz artık" dedi.

Ünlü şarkıcı, bu spazmların hayatını her alanda etkilediğini ve ses tellerini kullanırken de sorun yarattığını söyledi ve "eskiden olduğu gibi şarkı söylememi engelliyor" diye konuştu.

Titanic film müziklerindeki "My Heart Will Go On' şarkısıyla en iyi şarkı Oscar'ını kazanan Celine Dion, 2014'te eşi René Angélil'in kanserle mücadele ettiğini belirterek, kariyerini süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.

2016'da yeniden sahnelere dönen Dion, eşinin ve erkek kardeşi Daniel Dion'un ölümü üzerine gösterilerine tekrar ara vermişti.

Dion 2019'da Courage (Cesaret) albümünü çıkardı.

Katı Kişi Sendromu nedir?

Nadir görülen ve çok iyi bilinmeyen bu hastalık İngilizce kısaltma haliyle SPS olarak adlandırılıyor.

National Institute for Neurological Disorders (Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü) bu hastalığın özelliklerini "gövde ve uzuvlardaki kaslarda inişli çıkışlı katılık hali ve ses, dokunma ve üzüntü gibi uyarıcılara karşı aşırı hassasiyet ve bunların tetiklediği kas spazmları" olarak tanımlıyor.

Ayrıca sırtta kamburluk ve katılaşma şeklinde anormal duruşlara rastlandığı belirtiliyor.

Enstitüye göre, bu hastalığı olan kişilerde, yürüme ve hareket zorluklarının yarattığı engellilik haline ve sokaktaki gürültü, korna sesi gibi tetikleyicilerin spazma ve düşmeye yol açabileceği endişesiyle evden dışarı çıkma korkusuna rastlanıyor.

Normal insanların reflekslerinden yoksun oldukları için bu kişilerin düşmesi de ağır yaralanmalara yol açabiliyor.

SPS'nin kesin tedavisi olmasa da anksiyete ilaçları ve kas gevşetici gibi ilaçlar hastalığın hızını ve semptomlarını azaltabiliyor.

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