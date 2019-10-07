  • BIST 104.804
  • Altın 276,804
  • Dolar 5,7377
  • Euro 6,3048
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Katie Clerides’in kaleme aldığı çocuk kitabı “Başkanın Köpekleri” Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına umut oluyor

» »
Katie Clerides’in kaleme aldığı ve satışından elde edilecek gelirin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Karaiskakio Vakfı’na bağışlanacağı “Başkanın Köpekleri” isimli çocuk kitabının tanıtımı 9 Ekim Çarşamba günü yapılıyor.
Katie Clerides’in kaleme aldığı çocuk kitabı “Başkanın Köpekleri” Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına umut oluyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik arabölgede bulunan Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde çevirisi olan “Başkanın Köpekleri” isimli çocuk kitabının satışından elde edilecek gelirin bir kısmı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanırken, diğer bir kısmı ise Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın yıllardır işbirliği yaptığı Karaiskakio Vakfı’na bağışlanacak.

Çocuklar için birçok aktivitenin yapılacağı kitap tanıtımında, yüz boyama ve palyaçolar çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak. İzaz ikramın da olacağı etkinlikte ederi 20TL olan kitapların satışı da gerçekleştirilecek.

Açıklamada, ülkemizde çocuk kitabı yazan ve özellikle de elde edilen geliri yine çocuklara armağan eden yazarların desteklenmesinin önemi vurgulanırken, tüm kitap severleri bu iki toplumlu etkinliğe çocukları ve sevdikleriyle katılmaya davet edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sağlıklı uyku için açık havada yürüyün'04 Ekim 2019 Cuma 20:05
  • “Eylea” ve “Lucentis” isimli ilaçlar için sigortalıların İlaç Sağlık Kurulu’ndan rapor almaları gerektiği açıklandı04 Ekim 2019 Cuma 10:18
  • 'Çocuklukta süt tüketimi metabolik sendromdan koruyor'02 Ekim 2019 Çarşamba 13:17
  • Kırmızı et aslında kalbe zarar vermiyor olabilir02 Ekim 2019 Çarşamba 10:59
  • Meme kanserine iğne biyopsisi ile ağrısız teşhis02 Ekim 2019 Çarşamba 09:38
  • "Çiğnemeden sarımsak yut" tavsiyesine uyan adam canından oluyordu: Bu bir ders olmalı01 Ekim 2019 Salı 12:20
  • Yıkanmamış bir çarşaf ve yastık kılıfında klozet kapaklarına kıyasla 17 bin kat daha fazla bakteri kolonisi bulunuyor01 Ekim 2019 Salı 10:41
  • Türk bilim insanları kalp ritim bozukluğunun genetik ve hücresel nedenlerini belirledi01 Ekim 2019 Salı 09:52
  • 'Mevsimsel geçişlerde uykuyu düzene sokmak çok önemli'01 Ekim 2019 Salı 09:48
  • Tip 2 diyabette ümit verici bulgu01 Ekim 2019 Salı 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti