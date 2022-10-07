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Katil balinaların köpekbalığına saldırdığı anlar ilk kez görüntülendi

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Güney Afrika'nın güneyindeki Mossel Körfezi'nde katil balinaların köpekbalığı avladığı anlar ilk kez amatör dron kullanıcısı tarafından kaydedildi.
Katil balinaların köpekbalığına saldırdığı anlar ilk kez görüntülendi

Cnet sitesinin haberine göre, bilim insanları, Güney Afrika kıyılarında köpekbalığı sayısının azaldığını ve sebebinin katil balinalar olduğunu tahmin etmesine rağmen buna dair delil elde etmekte zorlanıyordu.

Mossel Körfezi’nde, amatör dron kullanıcısının kaydettiği katil balina sürüsünün 6,1 metrelik dev köpekbalığına saldırı anları, bilim insanlarının şüphelerini doğru çıkardı.

Daha önce havadan hiç görüntülenemeyen katil balinaların saldırı anına ilişkin kayıtlar, başta bilim insanları ve çevrecilerden büyük ilgi gördü.

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KAMERALARA YANSIDI

Dronla çekilen kayıtların ardından bölge helikopterle havadan tekrar görüntülenirken, katil balinaların avlarına gruplar halinde saldırması kameraya yansıdı.

Görüntüler sayesinde balinaların avlanma sırasındaki manevralarına dair yeni veriler de elde edilirken, balinaların ilk olarak köpekbalığının karaciğer bölgesine saldırdığı anlaşıldı.

Görüntüler hakkında konuşan araştırmacı Alison Towner, katil balinaların saldırılarına daha önce hiç bu kadar detaylı şahit olunmadığını ve ilk kez havadan kayıtlara geçirildiğini kaydetti.

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