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'Katil sivrisinekler' çok sayıda büyükbaş hayvanı öldürdü

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Güneydoğu’da bazı sivrisinek türlerinin neden olduğu salgın yüzünden çok sayıda büyükbaş hayvan öldü. Bölgede yoğun aşılama yapılıyor.
'Katil sivrisinekler' çok sayıda büyükbaş hayvanı öldürdü

Batı Nil Ateşi, Sarı Humma ve Zika Virüsü gibi hastalıkları taşıyan sivrisinek türleri, Güneydoğu’da birçok büyükbaş hayvanda viral salgına neden oldu. Besiciler arasında ‘Üç Gün Hastalığı’ olarak adlandırılan ve büyükbaş hayvanlarda viral salgına neden olan “Bovine Ephemeral Fever” hastalığı, Diyarbakır, Mardin, Şırnak’tan sonra Adıyaman ve Şanlıurfa’daki hayvanlara da sıçradı.

İNSANA BULAŞMIYOR

Büyükbaş hayvanlarda görülen hastalığın insanlara bulaşmadığı belirtilirken, son günlerde Adıyaman’daki büyükbaş hayvanların yarıdan fazlasını etkileyen sorunun önümüzdeki günlerde Mersin, Adana ve Hatay’da görüleceği uyarısı yapıldı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Adıyaman Veteriner Odası Başkanı Orhan Öztürk, "Köylüyü perişan eden salgına en son 8 yıl önce şahit olmuştuk. Kuraklık, yaşam alanlarının kirlenmesi, atık sular nedeniyle oluşan bakteri ve mikroplar sivrisineklerden diğer türlere geçebiliyor. Boğalar ve yüksek verimli ineklerde hastalık etkileri daha ağır seyrediyor. Hayvanlarda iştahsızlık ve süt veriminde azalma, bir veya daha fazla bacağı etkileyen topallık, solunum sıkıntısı, burun ve göz akıntısı meydana eliyor. Adıyaman ve çevresinde yaklaşık 15 büyükbaş hayvanın öldüğüne yönelik bilgiler aldık. Virüs, çeşitli sivrisinek türlerinde izole olabiliyor. Bölgede yoğun bir hayvan aşılama çalışması içindeyiz" dedi. 

CİDDİ KAYIP

Şanlıurfa Veteriner Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz de, besi hayvanlarını etkileyen viral salgının uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktığını belirterek, “Şırnak, Mardin, Diyarbakır’dan sonra Şanlıurfa’daki hayvanlara sıçrayan salgın şu an için kontrol altına alınmış durumda. Neyse ki viral hastalık hayvandan insana bulaşmıyor. Ne kadar hayvanın telef olduğu konusunda net bilgiler yok ancak köylüler son birkaç aydır ciddi verim kaybı yaşadılar” değerlendirmesinde bulundu. 

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ

Batı Nil Ateşi, Sarı Humma ve Zika Virüsü gibi hastalıkları taşıyan Asya Kaplan Sivrisineği, son dönemde Türkiye’de de yayılmaya başladı. Bu sivrisineğin ısırması sonrası hastaneye başvuran çok sayıda vatandaş oldu.

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