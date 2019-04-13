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Katil zanlısı DNA örneği vermeyi reddetti

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Alayköy’de eşi Hacer Ulaş’ı boğarak öldürme şüphesiyle tutuklanan Hüseyin Havalar, 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
Katil zanlısı DNA örneği vermeyi reddetti

Alayköy’de 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın evinde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hüseyin Havalar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Havalar’ın tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.

Mahkemede olayla ilgili soruşturmanın geldiği aşamayı anlatan Polis Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 31 Mart’ta saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’deki evinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Göğmen, olayla ilgili soruşturma kapsamında, şüphe görülen ayrılma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göğmen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Göğmen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini kaydetti. Göğmen, zanlının üç günlük tutukluluk süresince tutuklanmadan önce verdiği ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti.

Üç günlük sürede 14 kişiden ifade alındığını, olay mahalline yakın olan üç kameranın kayıtlarının incelendiğine değinen Göğmen, zanlının olay günü evden ayrılıp izlediği güzergahtan alınan 11 ayrı kamera kaydının daha inceleneceğine vurgu yaptı. Göğmen, zanlının huzurunda evde yapılan aramada olay günü giydiği eşofman altının bulunarak emare alındığını söyledi. Göğmen, ayrıca maktül ve zanlının cep telefonu dökümlerinin incelenmesi gerektiğini belirtti.

DNA örneği vermedi

Göğmen, zanlının mahkeme emriyle doktor kontrolüne götürüldüğünü ve DNA örneği vermeyi reddettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göğmen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis ifadesi üzerine söz alan zanlı Hüseyin Havalar’ın avukatı Kerim Altanhan, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve tahkikatın zanlının lehine olacağını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına  emir verdi. (Kamalı Haber)

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