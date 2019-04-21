Haspolat - Taşkent ana yolunda Cuma gün sabah saatlerinde bulunan siyahi erkek şahsın katil zanlısı yakalandı.
Katil zanlısının Gönyeli-Yenikent bölgesinde yakalandığı ve sorgulanmak için polis merkezine götürüldüğü bildirildi.
Haspolat - Taşkent ana yolunda Cuma gün sabah saatlerinde bulunan siyahi erkek şahsın katil zanlısı yakalandı.
Katil zanlısının Gönyeli-Yenikent bölgesinde yakalandığı ve sorgulanmak için polis merkezine götürüldüğü bildirildi.
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