Katıldığı Canlı Yayında Kız Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Eden Adam

Geçtiğimiz yılın en popüler filmlerinden biri Joker'di. Pek çok kusursuz sahnenin yanı sıra Joker'de öne çıkan sahnelerden biri de canlı yayına katılıp işlediği cinayeti itiraf ettiği sahneydi.

Joker geçtiğimiz yılın en başarılı ve en çok konuşulan filmlerinden biriydi. Merdivenlerdeki dans sahnesi ikonik hale geldi, pek çok kişi aynı yere giderek poz verdi. Filmin çok konuşulan başka bir sahnesi ise Joker’in canlı yayına katılıp işlediği birkaç cinayeti itiraf etmesi hatta canlı yayında da bir cinayet işlemesiydi. Bu sahne Hindistan’da gerçek oldu. Bir televizyon programının canlı yayınına katılan Maninder Singh isimli adam, kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Detaylara birlikte bakalım.

Maninder Singh, Sarbjit Kaur isimli kız arkadaşının ailesinin kendisini istemediği belirterek, kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

Sarbjit Kaur’un cesedi 30 Aralık’ta bir otel odasında bulunmuştu. Singh ile Kaur’un aynı otel odasında kaldığı belirlenmiş, cinayetin ardından ise Singh’in kaçtığı tespit edilmişti

Sarabjit Kaur’un cesedi Hotel Sky’ın üçüncü katındaki 301 numaralı odada yatağın üzerinde bulunmuştu. Polisin araştırmasının ardından cinayet günü kurban Sarabjit Kaur ile Maninder Singh’in otele birlikte giriş yaptığı tespit edilmişti.

Hindistan’ın kuzey bölgesindeki Chandigarh şehrinde, 27 yaşındaki Maninder Singh isimli adam News18 kanalına giderek kameramana bir şey itiraf etmek istediğini söyledi