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Katıldığı parti sonu oldu

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Türkiye'nin Denizli ilinde arkadaşının evinde düzenlediği partiye katılan genç kadın, hava almak için çıktığı balkonda aşağıya düşerek hayatını kaybetti.
Katıldığı parti sonu oldu

Türkiye'nin Denizli ilinde arkadaşının evinde düzenlediği partiye katılan genç kadın, hava almak için çıktığı balkonda aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Didim’de yaşayan Ayça Songur, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dövmecilik yapan kadın arkadaşının Cumartesi akşamı evinde düzenlediği partiye katıldı. Arkadaşları ile sabaha kadar eğlenen Songur, saat 07.00 sıralarında hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Songur, 4'üncü kattaki evin balkonundan aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Ayça Songur yaşamını yitirdi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Adil Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Songur’un cenazesi, yaşadığı Aydın'ın Didim ilçesine götürüldü. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Songur'un cenazesi, öğlen Doğanbey Camii'nde kılınan namazın ardından Doğanbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Ayça Songur’un evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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