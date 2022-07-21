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Katiller Yarın Mahkemeye Çıkıyor

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ ın öldürülmesi ile ilgili katiller yarın mahkeme huzuruna çıkıyor.
Katiller Yarın Mahkemeye Çıkıyor

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ ın öldürülmesi ile ilgili eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK yarın mahkemeye çıkarılacak.

'Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in de Türkiye’de yargılanması bekleniyor.

 

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