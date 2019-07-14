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Katırcı ailesinin fertleri gözyaşları arasında toprağa verildi

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Kaplıca’da Tulumba mevkiinde denize girerek hayatını kaybeden Katırcı ailesinin fertleri bugün gözyaşları arasında Büyükkonukta toprağa verildi.
Katırcı ailesinin fertleri gözyaşları arasında toprağa verildi

Büyükkonuk’taki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin tatar, Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı Bakanlar Milletvekilleri, siyasiler, beleiye başkanları, askeri erkan, bölgedeki vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını Din İşleri Başkanı Tayyip Atalay kıldırırken, Cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu.
Kaplıca’da Tulumba mevkiinde Cuma günü 48 yaşındaki Ramazan Katırcı, 40 yaşındaki Filiz Katırcı ve 18 yaşındaki Merve Katırcı ve 13 yaşındaki Mert Katırcı dalgalara kapılarak hayatlarını kaybetmişti.

12 yaşındaki Barış Katırcı’nın tedavisi ise hala devam ediyor.

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