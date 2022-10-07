Katkı payları ödenmedi, BES Pazartesi eylem yapacak!

UBP-DP-YDP hükümetinin yalan vaatlerinden ve süreye oymak için çevirdikleri oyundan artık bıkmış durumdayız. Bardağın taştığı bu süreçte tüm diyalog girişimlerimiz de bizlere söylenen yalanlar nedeniyle çökmüş durumdadır.

Geçtiğimiz hafta hükümet tarafından bizlere verilen söz üzerine belediyelere ödenecek katkı paylarının en geç geçtiğimiz Salı gününe kadar yatırılacağı söylenmişti. Ancak hafta bitiyor ve bu katkı payları yatmadığı için hala bugün maaşını alamayan belediye emekçileri evlerine ekmek götüremiyor.

Daha fazla bu yalanlara kanmayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Size ve yalanlarınıza gereken cevabı vermek için Pazartesi günü hem meclis önüne, hem de başbakanlık önüne geliyoruz. Üstelik bu defa anlayışlı da olmayacağız!

Saygılarımızla

BES Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Mustafa Yalınkaya