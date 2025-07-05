Katle teşebbüs: Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine girdi!

Dikmen’de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine girerek, evde bulunan bir kişiyi bıçaklayan zanlı üç gün tutuklu kalacak.

Dikmen’de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine girerek, evde bulunan bir kişiyi bıçaklayan zanlı üç gün tutuklu kalacak.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

“04.07.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Dikmen’de U.E.K.(E-43), boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı apartman dairesine gidip mutfak kapısını kırarak içeriye girdikten sonra, mutfaktan almış olduğu bıçak ile ikametgah içerisinde bulunan E.Z.(E-35)’yi sol kolundan yaralamıştır.

Akabinde U.E.K., olay yerinden kaçan E.Z.’yi takip edip, yine kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile E.Z.’yi vücudunun muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs etmiştir.

Olay sonucu yaralanan E.Z., kendi imkanları ile gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatının ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı U.E.K., bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”