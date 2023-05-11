Katle Teşebbüs, Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Tasarrufu

10.05.2023 tarihinde, Doğanköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tetik Operasyonu) kapsamında, bir ikametgah içerisinde tespit edilen B.T.(E-67), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayı polislerin üzerine doğrultup şiddet tehditinde bulunduktan sonra, makul güç kullanılıp etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada, tabancanın boş tetiğini çekip polisleri katletmeye teşebbüs etmiştir.

Tabancanın ateşlenmemesi üzerine, B.T. makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilmiş ve tasarrufundaki tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 9 adet canlı mermi emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında bahse konu şahsın üzerinde ve konu ikametgah içerisinde yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 506 gram ağırlığında hintkeneviri(skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet öğütücü, 23 adet canlı mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 25.285 TL, 250 ABD Doları, 360 Sterlin ve 325 Euro bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahe konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Ö. (E-41) ve L.Ö. (K-41) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.